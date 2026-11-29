Irene Montero, candidata de Podemos, a su llegada al colegio electoral Mariscal | EFE

La eurodiputada y cabeza de lista de Podemos por Madrid, Irene Montero, ha anunciado que abandona «la política institucional» tras conocer los resultados del 29N, en los que no ha obtenido escaño, tras indicar que «la derecha ha ganado las elecciones» y es «una noche de tristeza, de rabia, de miedo». No tendrá escaño en el Congreso y abandona el que tiene en el Europarlamento, después de los nefastos resultados logrados por la formación morada.

Las encuestas ya habían dibujado un escenario de tierra quemada para Podemos, situando su supervivencia en una hipótesis remota. Este 29 de noviembre, las urnas no hicieron sino confirmar ese pronóstico en una noche de espera larga y silenciosa en la sede de Francisco Villaespesa en Madrid, donde los cuadros de la formación morada siguieron el goteo del escrutinio recluidos en la planta superior mientras en una sala fría, sin música ni televisión, medio centenar de periodistas esperaba frente a un atril desnudo y sin el abrigo de la militancia.

Podemos logró 90.231 votos en toda España, un 0,32 % -por detrás de Frente Obrero y de Se Acabó La Fiesta- y apenas alcanza el 0,99 % en Madrid, donde se queda incluso por detrás del partido Democracia 21. Este resultado refleja que la ruptura con la coalición liderada por Ada Colau ha concurrido a fragmentar el voto de la izquierda alternativa, que ha acudido a las urnas dividida. Doce años después de su irrupción en los comicios europeos del 2014 y una década después de tocar su techo histórico de 71 escaños el 26 de junio del 2016 -bajo la candidatura de Unidos Podemos, en coalición con Izquierda Unida, Equo y las confluencias territoriales de En Comú Podem, En Marea y Compromís-, el partido pierde toda representación con marca propia y firma, tras la consunción de Ciudadanos, el acta de defunción parlamentaria de aquello que emergió hace una década como la nueva política.

La ausencia de Montero trasciende el revés personal de la exministra de Igualdad y pone rostro a la pérdida de peso de Podemos, que se queda sin representación propia en el Congreso por Madrid. Pero más allá del golpe simbólico, la magnitud del golpe también se mide en la asfixia orgánica y financiera que desencadena quedarse fuera del 3 % en la circunscripción madrileña, convertida desde el inicio del recuento en el principal termómetro de la noche para la formación. Al no superar ese corte mínimo en la capital -ni en ninguna de las otras cuarenta provincias donde apostó por distinguirse del resto de izquierdas, salvo su respaldo en Cataluña a la ERC de Gabriel Rufián-, todos los votos a los morados se quedan papel mojado.

Sin grupo parlamentario propio, el partido afronta un abismo que obligará a redimensionar toda su estructura, aunque conserve presencia indirecta en el hemiciclo a través de las coaliciones autonómicas donde sí concurrió integrado, como la alianza con Compromís y Frente Amplio en la Comunidad Valenciana -con el de la diputada por Alicante.