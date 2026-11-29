Foto de archivo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, llegando al entierro de su padre en La Pola de Gorón, León. J.Casares | EFE

Este lunes, la investigación de Plus Ultra alcanzará a José Luis Rodríguez Zapatero en el terreno más delicado: sus dos hijas. Laura y Alba Rodríguez Espinosa declaran como investigadas ante José Luis Calama por los negocios de una agencia a la que el expresidente abrió las puertas de la consultora que también le pagaba. Es uno de los momentos decisivos del sumario. Las dos hermanas, ajenas al protagonismo político y alejadas del foco público durante la investigación, tendrán que responder por separado de operaciones que la Policía sitúa en el corazón de una presunta red de influencias. Una jornada que puede marcar un antes y un después para toda la familia.

La declaración abre una incógnita para Zapatero. Hasta ahora ha negado cualquier intervención irregular en el rescate de 53 millones de euros. Pero el riesgo penal ya alcanza a sus hijas. ¿Alterará esa circunstancia su estrategia? ¿Estará dispuesto a revelar más sobre los contratos, los pagos y los contactos? No consta, por ahora, ningún cambio de posición. Por ahora. El horizonte penal es concreto: Laura y Alba son investigadas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Solo este último contempla hasta seis años de prisión.

Ante el juez, las hermanas deberán responder por su propia actuación. Su defensa tendrá que explicar qué relación mantenían con los pagadores y quién decidía las facturas. La investigación conoce ya la versión del expresidente; ahora falta escuchar a quienes administraban la agencia y recibían sus transferencias. Laura está citada el lunes 30 de noviembre a las nueve de la mañana. Alba, a las doce. Calama acordó investigarlas en junio, tras la insistencia de Anticorrupción, que aprecia indicios de presuntas comisiones ligadas a la influencia ejercida para lograr la ayuda pública.

En el centro del interrogatorio hay una empresa y una contabilidad. Whathefav nació en agosto del 2019 como agencia de publicidad, multimedia y contenidos para deportes electrónicos. Laura la fundó con Víctor García Díaz; Alba se incorporó después a la administración. Fuera de las grandes agencias, figura en torno al puesto 2.200 del ránking sectorial. Su balance ofrece otra dimensión. Desde su creación hasta el 2025 facturó unos 2,17 millones de euros y obtuvo casi 510.000 de beneficio neto. Solo el pasado ejercicio ingresó 570.203 euros y ganó 157.842, con cinco empleados.

Su actividad comercial es real y la página web exhibe proyectos gráficos y audiovisuales. Tiene también clientes ajenos a esta causa. Entre sus trabajos figura un detalle que conduce directamente al centro de la investigación: el logotipo de Análisis Relevante.

«Julito», el testaferro

Esa consultora está controlada formalmente por el investigado Julio Martínez Martínez, «Julito», el empresario que ya ha admitido ser el testaferro del expresidente. «Julito» remuneraba a Zapatero por labores de asesoramiento. En el 2020 también contrató a Whathefav, a propuesta del expresidente Él lo reconoció en el Senado: «yo le propuse que estuvieran también mis hijas».

El contrato, fechado el 1 de junio del 2020, incluía márketing, posicionamiento de marca, estadísticas digitales y apoyo en eventos. Pero la UDEF localizó facturas emitidas durante años con una descripción mínima, «servicios agencia», mientras los correos reflejan que Whathefav solo maquetaba informes previamente redactados y los enviaba a destinatarios seleccionados por Zapatero.

La Policía cuestiona la «escasa entidad técnica» de esos trabajos para explicar los pagos. Análisis Relevante transfirió a la agencia 239.755 euros entre el 2020 y el 2025. El padre proporcionaba contactos y recibía retribuciones de la consultora; la empresa de sus hijas cobraba por transformar y distribuir sus informes. O sea, casi nada. Una agencia de cinco empleados recibió más de un millón de euros de sociedades bajo sospecha de los investigadores. Pero la cifra más elevada procede de otra frima, Inteligencia Prospectiva: 561.440 euros. Para la UDEF resulta relevante que esta sociedad apenas tuviera ingresos propios al margen de las aportaciones de sus socios. Whathefav recibió además 171.727 euros de Gate Center, organización vinculada a Zapatero, así como otros importes de Thinking Heads, Pickashop y Agropecuaria Lucena.

Sin duplicar transferencias, los pagos de ese conjunto de sociedades superan el millón de euros. La Policía considera que Whathefav pudo funcionar como un «centro de redistribución de flujos económicos», capaz de emitir facturas que ampararan movimientos del entramado. Queda por determinar qué servicios se prestaron realmente y qué sabía cada hermana. El rastro no acaba en la cuenta de la agencia. Entre el 2021 y el 2025, Laura recibió de Whathefav 247.191 euros; Alba, otros 199.904 desde 2023. Zapatero figuraba como autorizado en ambas cuentas personales. Esa autorización alimenta las sospechas de conexión financiera.

Los arrepentidos

En septiembre, los antiguos responsables de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli describieron una remuneración pactada del 1 % de los 53 millones, equivalente a 530.000 euros, por gestiones atribuidas al entorno del expresidente. El supuesto pacto y los pagos examinados a Whathefav forman parte de líneas económicas relacionadas, pero no pueden confundirse.

La Policía registró la sede de la agencia en mayo. El 6 de noviembre Calama paralizó las inspecciones tributarias que afectaban al expresidente, a sus hijas y a Whathefav, después de que los investigados rehusaran aportar documentación vinculada a la causa mientras permaneciera abierta, invocando su derecho de defensa. Calama ha prorrogado la instrucción hasta el 28 de mayo del 2027. Entre las diligencias pendientes figuran el análisis de la documentación bancaria y de los dispositivos intervenidos, incluidos los correos profesionales de Whathefav.