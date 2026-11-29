Entierro en el cementerio de El Mocanal, de El Hierro, de cuatro de los 14 inmigrantes fallecidos el viernes en un cayuco Gelmert Finol | EFE

La llegada de cayucos a El Hierro no cesa y la tragedia migratoria vuelve a golpear a Canarias. La última semana fue especialmente dura al registrarse catorce fallecidos el viernes en un solo cayuco que permaneció diez días en el mar. Ayer se le sumó otra víctima más. Un migrante que se encontraba en una de las dos embarcaciones auxiliadas por Salvamento Marítimo en aguas próxima a la isla, en la que navegaban a duras penas 219 inmigrantes que lograron ser rescatados y trasladados al saturado puerto de La Restinga.

Los desembarcos se produjeron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, por lo que es posible que esta cifra se incremente en las próximas horas. Los datos provisionales señalan que más de 15.000 personas han llegado en cayucos solo en este mes de noviembre a una isla en plena emergencia migratoria, cuyos recursos asistenciales se encuentran sometidos a una elevada presión.

Ocho días desde Gambia

Una de las embarcaciones fue localizada por la Guardia Civil a unas doce millas náuticas de La Restinga. La Salvamar Diphda escoltó al cayuco hasta el puerto herreño, donde sus ocupantes desembarcaron avanza la noche del sábado. A bordo viajaban 131 personas, entre ellas 88 hombres, 26 mujeres y 17 menores, de los cuales doce eran niños y cinco niñas. Los migrantes, procedentes de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau y Mali, habían partido ocho días antes desde Sekunda, en Gambia.

Seis de los ocupantes necesitaron asistencia sanitaria, aunque ninguno tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Entre las personas atendidas se encontraba una mujer embarazada de cinco meses que, pese a no presentar síntomas, fue sometida a una revisión médica. Los sanitarios también atendieron cuadros de deshidratación y del denominado «pie de patera».

La Guardia Civil también localizó otro cayuco a unas trece millas náuticas de El Hierro, lo que motivó la activación de la Salvamar Acrux por parte del Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife.

En esta embarcación viajaban 88 personas procedentes de Senegal y Gambia, entre ellas 68 hombres, nueve mujeres, diez menores y una persona fallecida. El cayuco había partido siete días antes desde Mbour, en Senegal, y sus ocupantes desembarcaron en La Restinga a primera hora del domingo. Uno de los jóvenes que viajaban a bordo necesitó asistencia sanitaria y fue trasladado al hospital de campaña de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

También ayer se enterraron en el cementerio de El Monacal a los los catorce migrantes fallecidos en el cayuco rescatado el pasado viernes. Las lápidas no tenían nombre, ya que ninguno de los muertos pudo ser identificado. La embarcación había partido de Gambia y llevaba diez días en el mar.

¿Por qué salen ahora tantos jóvenes de Senegal hacia España?

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Senegal vuelve a mirar al Atlántico. En sus costas, el mar es sustento, paisaje y frontera, pero también una puerta de salida para quienes ya no encuentran un horizonte en tierra firme. En las últimas semanas, la ruta hacia Canarias ha vuelto a llenarse de cayucos. El Hierro ha recibido más de 15.000 personas en noviembre, en una travesía que se ha cobrado decenas de vidas y ha dejado familias esperando noticias al otro lado de la orilla. Detrás de cada embarcación hay una historia que comienza mucho antes de que alguien se eche al agua.

El repunte ha sacudido el archipiélago. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre llegaron a Canarias 24.364 migrantes por vía marítima, un 65,9 % más que en el mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron 14.690.

Pero el Atlántico no empieza en Canarias. Ni la decisión de cruzarlo nace de repente. Senegal es un país joven. Cerca de cuatro de cada diez habitantes no han cumplido los 15 años y aproximadamente la mitad del censo tiene menos de 19. Crece a un ritmo del 2,3 % anual, una presión demográfica que obliga a generar oportunidades para miles de chavales que cada año se incorporan a la vida adulta. La esperanza de vida ronda los 69 años. El futuro, sin embargo, no siempre llega al mismo ritmo que la población. El desempleo ampliado se situó en el 19,1 % en el segundo trimestre de 2026 y entre quienes tienen de 15 a 34 años ascendió al 23,5 %. Casi la mitad de los senegaleses de entre 15 y 24 años (46,8%) ni estudia, ni trabaja, ni recibe formación. Entre las mujeres, la proporción se eleva al 55,2%, frente al 38% de los hombres.

No es solo cuestión de encontrar trabajo. También lo es encontrar uno que permita vivir. El 60,8 % de los ocupados está empleado por cuenta propia, en una economía en la que buena parte de la actividad se desarrolla en la informalidad y sin ingresos estables. «La falta de empleo es importante, pero también lo es la calidad del empleo al que pueden acceder», explica Lucía Pérez, coordinadora de la Delegación Diocesana de Migraciones (DDM) en Senegal. La organización lleva años acompañando a comunidades costeras y conoce de cerca a quienes se plantean abandonar el país. No todos son pescadores ni personas sin formación. Hay jóvenes que se dedican al comercio informal, pequeños negocios o la agricultura, y también otros que han estudiado y no encuentran una salida estable. Muchos tienen entre 18 y 30 años, aunque también parten personas mayores, menores no acompañados y hombres y mujeres con cargas familiares.

Se van buscando algo más que un sueldo. «Cuando deciden marcharse, muchas veces no están pensando únicamente en llegar a Europa. Están pensando en lo que Europa representa para ellos: una posibilidad de trabajar, ahorrar, ayudar a sus familias y tener un futuro diferente», relata Pérez.