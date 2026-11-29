Una embarcación de salvamento marítimo español remolca un cayuco que transporta migrantes hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, en las islas Canarias. Borja Suarez | REUTERS

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a dos cayucos con 218 personas a bordo que fueron interceptadas navegando próximas a La Restinga, en la isla de El Hierro. El primero de ellos fue localizado a unas 13 millas de la isla por la Guardia Civil. El Centro Coordinador de Salvamento en Tenerife activó, asimismo, a la salvamar Acrux, que salió a su encuentro.

Las personas migrantes de esta primera embarcación, 87 personas, entre ellas 68 hombres, nueve mujeres y diez menores, y un migrante fallecido, desembarcaron a las 8.00 horas de este domingo en la isla.

Además, en la noche de este sábado, la salvamar Diphda también escoltó a un segundo cayuco hasta El Hierro, localizado por la Guardia Civil a 12 millas de La Restinga. Desembarcaron en la isla 131 personas, a las 22.15 horas. Entre los migrantes, todos ellos de origen subsahariano, había 25 mujeres y 25 menores.