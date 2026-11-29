Vecinos votando en el Concello de Vigo durante la jornada electoral del 29N. M.MORALEJO

El Partido Popular ganaría las elecciones generales de este 29 de noviembre con 139 escaños y alcanzaría la mayoría absoluta sumando los 57 diputados de Vox, según la última encuesta de Sondaxe para La Voz, realizada durante la última semana. Ambos partidos alcanzarían los 196 representantes, veinte más de los necesarios para investir presidente a Alberto Núñez Feijoo. El PSOE se quedaría en 111, diez menos que en las últimas generales, mientras que Frente Amplio tendría 9, muy lejos de los 31 logrados por Sumar en el 2023.

Según esta encuesta para La Voz, el bloque de la derecha rozaría el 50 % de los sufragios. El PP prácticamente calca los resultados del 2023, situándose en el 33,1 % de los votos, y Vox es el partido que más crece, cuatro puntos, y recibiría el 16,5 % de los apoyos. Los populares registrarían la mayor fidelidad de voto, reteniendo ocho de cada diez sufragios. Además, absorberían votos de Vox (12,7 %) y PSOE (6 %), y lograrían sumar a sus filas al 9,6 % de los electores que no votaron en las últimas generales.

El PP lidera con holgura en Castilla y León, donde superaría al PSOE en casi todas las provincias. También se impondría en las cuatro gallegas, y en Madrid tendría 17 escaños frente a 10 del PSOE. Andalucía vuelve a ser un granero de votos para los populares, al hacerse allí con 25 diputados. El PSOE tendría en Cataluña su mayor refugio, al encabezar el reparto de escaños en las cuatro provincias; en Barcelona, de hecho, obtiene once frente a cinco del PP.

En el conjunto de Galicia, el PP alcanzaría los 14 escaños con el 43,6 % del voto válido. El PSOE se situaría como segunda fuerza con 7 diputados (27,7 %), mientras que el BNG aumentaría 2 (15,4 %). Por su parte, tanto Vox (7,7 %) como Frente Amplio (3,1 %) quedarían sin representación en el Congreso.

Otras encuestas

El PP y Vox también tendrían casi asegurada la mayoría absoluta del Congreso (176 escaños) según la encuesta de Sigma Dos para RTVE y la Forta, ya que en la horquilla más alta sumarían 182 diputados, y en la más baja se quedarían en 175.

Por contra, otra encuesta de SW Demoscopia hecha pública por La Séptima augura que el PSOE sería el partido más votado, con una horquilla de entre 132 y 138 escaños, mientras que el PP (121-127) y Vox (44-51) podrían no sumar esa mayoría absoluta. Según la de Sociométrica para El Español, el PP habría obtenido entre 131 y 141 escaños; el PSOE, entre 111 y 120; Vox, entre 48 y 57; y Frente Amplio, entre 4 y 8.