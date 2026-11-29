Ciudadanos votando en un colegio electoral de Madrid durante las elecciones generales del 29N. Violeta Santos Moura | REUTERS

Los votantes españoles han hecho historia antes del cierre de las urnas, ya que este domingo los datos de participación oficiales a nivel nacional son de récord: un 68,15 %. El dato supera en 4,70 puntos el anterior máximo que muestra el histórico de participación a esa hora, el 63,45 % de 1996. También está 15,02 puntos por encima del registrado en julio del 2023, que fue del 53,13 %, y 11,30 puntos por encima del de noviembre del 2019, cuando alcanzó el 56,85 %. Hasta las 18.00 horas de esta tarde habían votado 24.493.128 personas, 5.821.521 más que en el segundo avance del 2023, según los datos de la web del Ministerio del Interior con datos del 99,95% de las mesas.

Concretamente en Galicia, la participación electoral hasta las 18.00 horas creció hasta el 68,21 % a dos horas del cierre de los colegios electorales. Esto supone 12,25 puntos más que en las elecciones generales del 2023, cuando la participación a esta misma hora era de un 55,96 %. Así se desprende de los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, con el 99,80 % de los votos comunicados y sin incluir el voto por correo. En términos absolutos, de los 2.165.323 gallegos llamados a acudir presencialmente a las urnas este domingo, 1.509.526 ya han ejercido su derecho al voto

Un fallecido en un colegio electoral de Barcelona

Un hombre de 88 años ha fallecido este domingo en un colegio electoral de Barcelona al que había acudido a votar a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria. Fuentes de la Guardia Urbana y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han informado a EFE de que este suceso ha ocurrido pasadas las tres de la tarde en el Instituto Carrasco i Formiguera, ubicado en el distrito barcelonés de Nou Barris. El hombre se ha encontrado mal en la sede del colegio, a donde han acudido sanitarios del SEM. A pesar de los intentos para reanimarlo, finalmente ha fallecido.

Estreno del DNI digital

Por primera vez se ha podido utilizar para identificarse en las urnas. La candidata de Frente Amplio Ada Colau tuvo que ser avisada de que se había dejado el DNI en la mesa tras votar en Barcelona y le fue entregado poco después. La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha topado con algunas complicaciones cuando ha querido votar con el DNI digital y había problemas de cobertura.

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Confusión de papeletas

Tampoco han faltado equívocos y dudas respecto a las papeletas para el Senado tras el acuerdo entre PSOE y las formaciones integradas en el Frente Amplio para concurrir conjuntamente en varias circunscripciones bajo la denominación Senado de Progreso. Además, según algunos interventores, otros han confundido la papeleta de Frente Amplio con la de Frente Obrero.

Anotop At

El presidente de la mesa en la que ha votado el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en un instituto madrileño le ha dicho: «Aquí vota Anatop At» cuando estaba conversando con él sobre el hecho de que su mujer lo hacía en otra mesa.

Votantes con el mismo nombre

En Armilla (Granada) un hombre ha votado este domingo por error en una mesa distinta a la que le correspondía al confundirse con otro elector con el que comparte nombre y primer apellido, una incidencia de la que han levantado acta las dos mesas implicadas y la Junta Electoral Central. Los dos electores coincidían en el nombre y el primer apellido, por lo que uno de ellos ha depositado su voto a las 09.30 horas en la mesa número 9, cuando en realidad le correspondía votar en la número 5. La incidencia se ha resuelto dando por válidos ambos sufragios. Para evitar que el elector pudiera votar dos veces, en la mesa número 5 ha quedado constancia de que ya había ejercido su derecho al voto.

Votaciones completas en minutos

Una mesa situada en un polideportivo de Burriana (Castellón) ha sido la primera en constituirse y, como cada cita electoral, el pueblo riojano de Villarroya ha sido el primero en cerrar las urnas. Es una localidad situada a unos 63 kilómetros de Logroño y ha vuelto a ser la primera de España en completar la votación de todos los integrantes de su censo electoral, pero el último voto, que llegó por correo pasadas las 09.35 horas, demoró todo el proceso según ha confirmado el alcalde, Salvador García, a Europa Press.

Lengua de signos

Por su parte, tres miembros de mesa con discapacidad auditiva han pedido intérprete de lengua de signos. En concreto, en mesas de Astillero (Cantabria), Leganés (Madrid) y Murcia capital.

Vecinos comen con su alcalde

En Talavera de la Reina los cinco electores censados en el pequeño municipio toledano de Illán de Vacas pasan la jornada al calor de la lumbre, sin televisión, y compartiendo una comida en el colegio electoral, que está ubicado en la casa del alcalde, Javier Bollaín (PP). Este pueblo, cercano a Talavera de la Reina, siempre ha tenido a gala ser uno de los primeros en cerrar la mesa electoral, una vez que habían votado los tres vecinos censados que la constituían. Pero este año tendrán que esperar hasta el final de la jornada hasta que llegue el cartero, hacia las 19.30 horas, para recoger los sobres y el teléfono habilitado para el voto con DNI electrónico.

Relevos por incomparecencias y cambio a mujer lactante

En la localidad palentina de Revenga de Campos se dio aviso a la Policía Nacional al no acudir un titular de mesa ni responder a las llamadas, y al no ser localizado se ha optado por nombrar a un nuevo representante. Situaciones similares se han resuelto mediante relevos en Peleagonzalo (Zamora), donde se ha activado a un suplente y se ha abierto el procedimiento interno correspondiente tras no lograr contactar con el titular, y en una mesa de Soria capital que se ha cubierto de inmediato por personal en reserva. En Salamanca se ha registrado la sustitución voluntaria de una segunda suplente de vocal, una mujer lactante, en un colegio de la capital por un suplente de otra mesa del mismo centro con el visto bueno de la mesa y la Junta Electoral de Zona.

Prohibidas mascotas

En el Iradier Arena de Vitoria, una mujer llegó acompañada de su perro y se marchó con él, sin votar en ese momento, cuando le indicaron que no podía entrar con el animal.

Comida con electores

Javier Bollaín Renilla, alcalde de Illán de Vacas, en Toledo, anunció en su programa que habilitaría una habitación de su casa para los cinco electores de su puenlo e invitarlos después a comer. El secreto del voto se resuelve en otro cuarto. La hospitalidad incluye urna.

Negocios sin dueño

En Palma, Luna Iglesias de Barnola, cocinero del Café Macondo y designado vocal, había previsto dejar empanadas y cocas preparadas para mantener abierto el negocio sin él. Las mesas electorales reorganizan las cocinas.

Apoderado del BNG herido en Pontevedra

Un apoderado del BNG ha resultado herido como resultado de una discusión entre dos personas en el colegio electoral de Mondariz-Balneario (Pontevedra), en la que intentó mediar. Este hombre, de unos 67 años, ha tenido que ser trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. Según ha explicado el alcalde, César Gil (BNG), dos personas empezaron a discutir en una zona del local electoral situada sobre un escenario. Entonces, el apoderado se acercó a ellos para tratar de apaciguar la situación y, «en medio de esa alboroto», acabó cayendo de esta parte elevada, resultando herido leve.

La votación tuvo que ser interrumpida durante el incidente, en base a la Subdelegación del Gobierno, que, pasadas las 15.00 horas, informó de que la Guardia Civil estaba buscando al agresor, «dado que se marchó del local electoral». Debido a estos hechos, la Junta Electoral de Ponteareas ha ordenado prolongar la votación 35 minutos.

Un votante introduce por error las papeletas de Congreso y Senado en el mismo sobre

Un votante de Jaén capital ha introducido por error las papeletas de las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado en un solo sobre, correspondiente a la Cámara Baja, en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. Se trata de una de las incidencias de las que da cuenta la Delegación del Gobierno en Andalucía en el comunicado en el que informa sobre la marcha de la jornada electoral en la comunidad hasta las 14.00 horas, que registra una participación del 44,13 %, 2,08 puntos más que el 23 de julio del 2023. La confusión de este votante que ha introducido en el sobre para el Congreso tanto la papeleta blanca como la sepia para el Senado ha sido comunicada a la Junta Electoral de Zona (JEZ).

Traslado de urna a la calle por falta de accesibilidad

Otra incidencia en Jaén capital se ha producido en el colegio localizado en la Escuela de Artes y Oficios José Nogué, donde los miembros de la mesa han trasladado la urna hasta las puertas para que pudiera ejercer su derecho a voto una mujer con movilidad reducida.