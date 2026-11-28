El candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, durante el acto de cierre de campaña. JUANJO MARTIN | EFE

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reeleción, Pedro Sánchez, pasará la jornada de reflexión haciendo deporte y con la familia. Fuentes de Ferraz han indicado que así discurrirá la jornada de este sábado del candidato antes de ejercer su derecho al voto el domingo. Sánchez es un asiduo a practicar deportes como el enduro con bicicleta de montaña en entornos naturales los fines de semana, afición que se suma a la de practicar sesiones de carrera combinadas con ejercicios de fuerza, siempre que la agenda se lo permita. Este domingo votará en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en el distrito Moncloa-Aravaca, al que acudió en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 acompañado por su esposa, Begoña Gómez.

«Más que un mitin» es el nombre del evento de final de campaña que el PSOE organizó ayer en una Caja Mágica inundada por una marea roja de socialistas. «El último impulso para seguir avanzando, con toda la fuerza de la gente», según el presidente del gobierno. El líder socialista, que lleva ocho años en el poder, se juega su permanencia en la Moncloa este domingo, pero quiso cerrar su campaña como la empezó, apelando al amor. Por eso su mujer, Begoña Gómez, se dejó ver en el escenario y posteriormente ambos se fundieron en un beso. El mismo gesto tuvieron hace días al inicio de la carrera hacia el 29N, reafirmándose así Sánchez en la figura clave que es su esposa en esta campaña decisiva y, en general, en su carrera política. En la entrada de Sánchez la banda sonora la puso la banda Tequila, a quienes siguieron la artista Alice Wonder, que se identifica como una persona no binaria o Lina Makhul, una cantautora con nacionalidad estadounidense, palestina e israelí.

También hizo acto de presencia Ángela Raya Fernández, nieta de José Raya Hurtado, un tipógrafo, escritor, masón y militante socialista y republicano granadino fusilado al inicio de la Guerra Civil española. La actuación final fue a cargo de Los Planetas interpretando Segundo premio para las más de 12.000 personas que llenaron el recinto.

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Asimismo, el acto contó con actuaciones musicales y discursos de personas destacadas del mundo de la cultura, como el director de cine Pedro Almodóvar, abiertamente homosexual y referente internacional en defensa de las personas del colectivo LGTBIQ+. Pidió el voto para Sánchez alertando de que Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal pretenden derogar la Ley de Memoria Democrática.