Pontón y Rego en la jornada de reflexión en un café de Santiago. Xoán Rey | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el candidato al Congreso por A Coruña Néstor Rego han compartido este sábado un café con simpatizantes en la cafetería Airas Nunes de Santiago de Compostela, en una jornada de reflexión que ambos han aprovechado para hacer balance de la campaña y agradecer la implicación de la militancia. En el encuentro han estado presentes también la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la hija de Pontón, Icía, además de militantes y simpatizantes de la formación nacionalista. Rego ha calificado de «muy positivo» el balance de la campaña del BNG, que ha definido como «propositiva» e «ilusionante», y ha destacado la receptividad que, a su juicio, han tenido las propuestas de la formación. El diputado ha expresado su convencimiento de que habrá una participación «muy grande» en las elecciones de este domingo y ha animado a todos los ciudadanos a votar «con la confianza de que esto es lo mejor para Galicia». Tras mostrarse satisfecho con el trabajo realizado, se ha declarado «expectante» ante un resultado que considera que será «muy bueno». Por su parte, Pontón ha señalado que el BNG llega a la jornada de reflexión después de una campaña «muy intensa» y «emocionante», en la que, según ha afirmado, han percibido «muchísima ilusión» en torno a la formación.

La portavoz nacionalista ha considerado que este sábado es un día para descansar y agradecer el trabajo de quienes han participado en la campaña, desde los candidatos hasta la militancia. «Hicieron una gran campaña y demostraron, una vez más, que aquí hay muchísima gente con disposición a trabajar por el futuro de este país», ha afirmado. Pontón ha defendido también la importancia de que las personas que todavía no hayan decidido su voto aprovechen esta jornada para madurar su decisión y ha expresado su deseo de que el domingo haya «una gran movilización» y «mucha participación».

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Besteiro dedica la jornada de reflexión a pasear por Lugo y estar con familia y amigos

Besteiro con los suyos paseando al aire libre en Lugo antes del 29N. Pedro Eliseo Agrelo Trigo | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha dedicado la jornada de reflexión de este sábado a descansar, pasear por Lugo y reencontrarse con familiares y amigos, después de quince días de campaña electoral que ha definido como «muy intensos» y en los que ha recorrido numerosos kilómetros y participado en multitud de actos. «Hoy es día de descansar, y eso es lo que vamos a hacer, yo por lo menos», ha afirmado Besteiro en un mensaje remitido a los medios, en el que explica que la campaña le ha llevado a salir de casa temprano y regresar tarde, por lo que apenas ha podido ver a sus allegados. «Hoy toca estar con ellos», ha señalado el dirigente socialista, que prevé dar un paseo por Lugo, tomar un café «con calma» y hablar de otros asuntos. «También hace falta y es muy sano», ha abundado.

Besteiro ha aprovechado su mensaje para agradecer el trabajo de todas las personas que han hecho posible la campaña, en especial la militancia y el voluntariado, así como quienes han organizado los actos y han participado en su desarrollo. «Sin ellos no habría campaña alguna», ha subrayado.