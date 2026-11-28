Irene Montero y Ada Colau.

Este sábado es la jornada de reflexión previa a los comicios generales de este domingo 29N, una fecha decisiva que marcará el rumbo de la Moncloa y de España en los próximos cuatro años. Tras recorrer más de 12.000 kilómetros durante las dos semanas de campaña y antes de acudir a las urnas, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha decidido hacer un guiño al tren (un medio de transporte puesto en entredicho tras los graves accidentes mortales de Urda y Adamuz de este año) haciendo un viaje desde la estación madrileña de Atocha a Barcelona. Sus planes inmediatos se centran en pasar tiempo en casa acompaña de su pareja y su hijo, con quienes compartirá la tarde. La exalcaldesa barcelonesa volverá a su vez a Madrid el domingo para seguir el escrutinio electoral junto al resto de su equipo.

Por su parte, Irene montero, candidata de Podemos y en alianza con ERC de Gabriel Rufián, estará en el campo con su perra Rumba, en familia y en su casa. La secretaria política de la formación morada pasará el resto de la jornada en familia y en casa, «reponiendo fuerzas después de dos semanas de campaña electoral», añaden las mismas fuentes.

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Durante el mitin de cierre de campaña, Montero auguró este viernes que vienen «tiempos muy difíciles» independientemente del resultado electoral del domingo, por el encarecimiento de la vida, la precariedad laboral y el incremento del gasto militar, y llamó a la movilización social desde el próximo lunes, día posterior a los comicios. «Pase lo que pase, el día 30 tiene que haber millones de personas en las calles», proclamó en el acto, de más de dos horas de duración y celebrado al aire libre en un polideportivo del distrito madrileño de Moratalaz.