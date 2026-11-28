Imagen de febrero de un tren circulando por la zona en la que se produjo el accidente de Adamuz Salas | EFE

La Guardia Civil ha descubierto que el parte de ejecución de la soldadura en el punto donde se fracturó el carril de Adamuz fue rectificado 11 días después de la tragedia, que se cobró la vida de 46 personas y dejó más de 150 heridos el pasado 18 de enero. La documentación original apuntaba a la utilización de un material que contravenía la normativa de Adif y cuya discrepancia había pasado inadvertida durante los controles posteriores a las obras. Así figura en el informe remitido el pasado 24 de noviembre por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba a la jueza de Montoro, Cristina Pastor Recover, al que ha tenido acceso este periódico.

El 29 de enero del 2026, cuando los investigadores ya habían situado el origen del descarrilamiento en aquella unión de dos carriles, un inspector de la empresa Ayesa firmó una fe de erratas en la que atribuyó la discrepancia a una equivocación del soldador al colocar las etiquetas identificativas de los materiales empleados.

Por su parte, los registros JRU -caja negra- analizados del tren Iryo son «consistentes con un escenario en el que el descarrilamiento constituye el evento inicial desencadenante, mientras que la totalidad de las anomalías registradas con posterioridad corresponden a efectos derivados del descarrilamiento y de la posterior colisión, sin que exista evidencia en los datos analizados de fallos previos del vehículo que puedan suponerse precursores del accidente». Así se recoge en las conclusiones de los análisis de los datos contenidos en el registrador jurídico del tren, en un informe fechado el 21 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el 12 de noviembre se practicó en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, que lleva la causa, la diligencia de interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los trenes siniestrados y en base a ello se ha emitido este informe.

Al respecto, del análisis de los datos y de los eventos registrados por el sistema TCMS del vehículo durante la realización del servicio Iryo 6189 el 18 de enero del 2026, «se concluye que el tren mantuvo un comportamiento sin eventos destacables en sus sistemas hasta las 19,43:33,462 horas (Momento 0) no permitiendo asociar el origen del accidente a una avería previa del material rodante». En este sentido, se remarca que «la localización del Momento 0 coincide con la zona donde tuvo lugar el accidente». A partir de ese instante, comenzaron a registrarse «de forma abrupta y prácticamente simultánea» alteraciones en múltiples sistemas del tren, comenzando por la alimentación de alta tensión y continuando con detección de averías en diversos sistemas -sensores de temperatura, equipos de puertas, sistemas de monitorización dinámica, sistemas auxiliares y equipos de comunicación-.

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La coincidencia temporal y espacial entre el inicio de las alteraciones registradas y el punto del accidente permite concluir que «dichas anomalías son consecuencia directa del proceso de descarrilamiento y de la posterior colisión sufrida por el vehículo». Asimismo, se señala que «la evolución cronológica de los eventos muestra una secuencia coherente con las solicitaciones mecánicas, eléctricas y funcionales compatibles con un descarrilamiento, observándose posteriormente detecciones de inestabilidad dinámica, perturbaciones en distintos equipos embarcados, aperturas de circuitos de potencia, fallos de sensores y degradación progresiva de diversos sistemas como resultado de la propia dinámica del accidente».

Descifrado en noviembre

La jueza citó el día 12 de noviembre a técnicos de Iryo y Renfe, así como de otras empresas y los peritos judiciales, para la práctica de la diligencia de acceso, descifrado e interpretación en sede judicial de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes, las cajas negras. Según recoge la providencia, la jueza aclaró a la empresa Hasler Rail --fabricante de los equipos-- que el informe técnico que deberá presentar en el plazo requerido por ser el fabricante de los registradores jurídicos --cajas negras-- y proveedor de herramientas necesarias para el acceso, visualización y presentación de la información registrada, «deberá de ser descriptivo de las actuaciones realizadas durante la práctica de la diligencia y de los resultados obtenidos en el ámbito de sus competencias --asistencia en la carga y visualización de los registros, identificación y explicación técnica de las señales, configuración de vistas gráficas y cronología, comprobaciones propias del sistema de registro que resulten necesarias, etc.--».

También, precisó a los restantes técnicos intervinientes --salvo peritos judiciales-- que su informe «deberá de alcanzar la interpretación del comportamiento global de cada tren, correlación funcional de sus distintos subsistemas, determinación de posibles causas y factores contribuyentes del accidente y demás extremos que puedan plantearse durante la práctica de la diligencia que recaigan en el ámbito de sus competencias de interpretación».

Las dependencias de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid acogieron el día 5 de marzo la apertura de las cajas negras de los dos trenes siniestrados, después de que el Tribunal de Instancia de Montoro autorizó el día 26 de febrero el acceso, extracción y análisis del contenido de las mismas, así como el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo. Así, la jueza autorizó el empleo de cualquier programa informático que verifique «la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés». El proceso de volcado, extracción y análisis se realizó en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantaron acta del procedimiento, «obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos», conservando una copia en su poder para continuar con la investigación y haciendo entrega de otra copia de forma inmediata al órgano judicial.

Finalmente se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa.

La Guardia Civil revela que Adif no hizo controles a máxima velocidad tras renovar Adamuz

Adif decidió prescindir de determinadas comprobaciones de seguridad previstas en su propia normativa durante la reforma de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla pese a que el expediente de las obras identificaba expresamente el riesgo de descarrilamiento en caso de insuficiencia de esos controles. La Guardia Civil ha localizado el documento en el que el gestor ferroviario justificaba aquella decisión y acaba de remitirlo a la instructora del caso, al tiempo que denuncia el incumplimiento por parte del ente de sus propios protocolos.

En el expediente de seguridad previo a la ejecución de las obras, cuya fase de proyecto había sido evaluada en junio del 2024, Adif dejó por escrito que las inspecciones a la máxima velocidad del trayecto «no tienen sentido». Su propia normativa, sin embargo, contemplaba estas comprobaciones tanto para las renovaciones totales como para las parciales, según recuerdan los investigadores en su atestado.

El 26 de junio del 2025, apenas un mes después de finalizar los trabajos de sustitución de desvíos en Adamuz, el tren laboratorio Séneca examinó la vía a solo 80 kilómetros por hora. Pese a esa velocidad, sus instrumentos ya registraron aceleraciones anómalas en el lugar donde siete meses después se desencadenó la tragedia que costó la vida a 46 personas.

Ante estos graves incumplimientos de las normas internas, la Policía Judicial ha comenzado ya a recabar las identidades de los responsables de los órganos de dirección de Adif y de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Los investigadores dieron cuenta de estos requerimientos y de las deficiencias en los controles a la jueza de Montoro, Cristina Pastor Recover, en un informe del pasado 24 de noviembre. Entre los peligros identificados en el expediente de seguridad de las obras, que contemplaban la sustitución de 43 aparatos de vía, figuraba la «ausencia o insuficiencia de control geométrico de la vía para puesta en servicio». La documentación recogía entre sus posibles consecuencias el desgaste del carril y el descarrilamiento.

Para evitarlo, la norma técnica de Adif NAV 7-1-3.7 establece que «para la puesta en servicio de tramos con velocidades superiores a 200 Km/h es obligatorio el empleo combinado de trenes auscultadores de geometría y auscultación dinámica». Las mediciones dinámicas deben efectuarse a la velocidad máxima del trayecto porque, como advierte la propia normativa, las aceleraciones registradas aumentan con la velocidad de circulación.

«Estas evidencias están pensadas para una obra nueva, en la que se realizan pruebas de circulación y auscultación antes de poner en servicio la línea con las primeras circulaciones comerciales», argumentaba Adif para justificar su decisión. La revisión policial de las gráficas del 26 de junio del 2025 ha permitido descubrir que, aunque las mediciones del tren Séneca no alcanzaron los umbrales de alerta, sus sensores registraron valores anómalos respecto al resto del trayecto.

El 8 de septiembre, cuando el convoy de inspección pasó a 221,8 kilómetros por hora, los instrumentos registraron dos aceleraciones verticales de 51,6 y 38,2 metros por segundo al cuadrado. La primera superaba el umbral que obligaba a Adif a intervenir. Entre el 15 de octubre y el 21 de noviembre, las mediciones documentaron un incremento del 23,5 % en el valor de otro defecto dinámico localizado en aquel mismo entorno. La Guardia Civil considera que estas anomalías pudieron tener «una incidencia directa en la rotura del carril en el hilo contrario».