Rufián y Abascal.

Este sábado, en las horas previas a las elecciones generales de este domingo, los principales candidatos de los partidos están apelando al deporte y a la familia para vivir con tranquilidad la jornada previa a la cita decisiva con las urnas. Mientras que Feijoo visitó Ceuta y Sánchez practicará bicicleta, Santiago Abascal (Vox) anunció que pasará el día en familia «tras mes y medio recorriendo el país», han comentado fuentes del partido a EFE. Por su parte, el día de descanso del cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, arrancó con un poco de deporte por la mañana, para oxigenarse después de intensos días de campaña. ¡ Otro momento de distensión será la comida con su familia.

Miriam Nogueras, cabeza de cartel de Junts en las elecciones, consistirá principalmente en pasar buenos ratos con su familia, aunque tampoco descarta practicar un poco de boxeo, una de sus aficiones favoritas. Por su parte, la cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, acudió al mercado de San Martín de San Sebastián, donde hizo declaraciones a los medios.

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Asimismo, Ada Colau viajó en tren a Barcelona para pasar el día con su pareja y su hijo, mientras que Irene Montero ha querido una jornada en el campo con su perro y sus allegados. Pontón, líder del BNG, junto con Néstor Rego, representante nacionalista por A Coruña, tomaron un café en Santiago. Besteiro, líder del PSdeG, apostó por su ciudad, Lugo, para un largo paseo.