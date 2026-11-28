Feijoo en el acto de clausura de su campaña este viernes en Sevilla. Marcelo del Pozo | REUTERS

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, visitará Ceuta en la mañana de este sábado como muestra de «apoyo y solidaridad» a la población de la ciudad autónoma, durante la jornada de reflexión de las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre. De esta forma, cumplirá un «compromiso personal» adquirido con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, según informan fuentes del PP, que señalan que esta es la sexta visita del candidato a la presidencia del Gobierno desde finales de junio. Feijoo no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos y pasará allí parte de la jornada de reflexión como «muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí», comparten las fuentes. Posteriormente, por la tarde, pasará tiempo con su pareja y con su hijo, añaden. Feijoo cerró este viernes su campaña en Sevilla, donde pidió a los votantes de izquierdas que apoyen al Partido Popular en las elecciones generales de este domingo para «cambiar» España, ya que entiende que es «necesario» un Gobierno «limpio» y que «funcione». En este evento estuvo acompañado del presidente andaluz, Juanma Moreno, uno de sus barones con más proyección, y no se anduvo con rodeos y se lanzó a por el voto de los desencantados con el sanchismo.

«Quiero pedir el voto de una forma directa a los que han venido votando a la izquierda, no os pido que dejéis de sentiros de izquierda (...), préstanos tu voto para volver a la honestidad», ha proclamado el líder de los populares, quien ha llamado a «no resignarse», dijo el popular. También interpeló a los que dudan y nunca antes votaron al PP, con quienes comparte el hartazgo y a los que ha recordado que el «cabreo» si no se concreta en la papeleta que supone el cambio, en referencia a su partido, no sirve de nada.

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«La mayoría progresista la tenemos a la vista», ha insistido, antes de volver al «sí se puede» volver a gobernar después de una de las «mejores» campañas de la historia.«Esta vez sí vamos a conseguirlo, no solo vamos a ganar, sino a gobernar, las dos cosas», sentenció Feijoo.