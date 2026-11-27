El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en el acto de cierre de campaña del partido celebrado e Hospitalet (Barcelona). MARÍA JOSÉLÓPEZ / EUROPA PRESS

Alberto Núñez Feijoo cerró la campaña electoral del PP con un doblete. Por la mañana estuvo en un acto en Hospitalet (Barcelona) y por la noche, en el Pabellón de Navegación de la Isla de La Cartuja, en Sevilla, donde pidió el voto a los que otras veces han votado a la izquierda y están decepcionados. «No te pido que cambies lo que piensas, te pido que cambiemos nuestro país», afirmó, asegurando que «se puede pensar distinto y ser decente».

El líder del PP se dirigió también a los que quieren el cambio y a los que dudan. «El hartazgo no gobierna. ¿De qué vale el cabreo si no concentras la papeleta que asegura el cambio?», clamó, en una llamada al voto útil en la derecha que rompía en el último día el pacto de no agresión con Vox.

Feijoo aseguró que lleva «toda la vida» preparándose «para esto» y prometió ser un presidente del Gobierno de todos los españoles, le voten o no. «Hay mucho que arreglar», dijo, señalando que le espera «un trabajo enorme» y «un trabajo enorme que pide una mayoría enorme».

Volver a la honestidad

«Pido el voto a los que han votado a la izquierda y no os pido que dejéis de sentiros de izquierdas», recalcó, añadiendo que «no votasteis esto». «La decencia no es de izquierdas ni de derechas», clamó, y apuntó que «el voto de cada uno dice lo que está dispuesto a tolerar». «Préstanos tu voto para volver a la honestidad, empezando por tu partido», dijo en una referencia explícita al votante del PSOE. «Olvídate del sanchismo», le planteó a este votante.

Pidió también el voto de los que están pensando en no votar. «Hay gente que cree que todos los políticos somos iguales», dijo, pero añadió que «si no votas, les dejas» y merece la pena emplear «media hora de tu vida» para algo que puede significar «cuatro años de tu vida y una década para España».

Gente a la que no le gusta Feijoo

«Sé que hay gente a la que no le gusta el candidato Feijoo. No le pido a nadie que me quiera, les pido que me exijan. No les voy a engañar», afirmó, señalando que él ha venido «para servir».

Por el contrario, indicó que hay otros «que piden el voto con el discurso del miedo». «Es miedo a perder el poder», a que él haga «una auditoría», miedo «al cambio». «Cuando un Gobierno solo mete miedo es que no le queda nada que ofrecer», proclamó.

«Yo sé hacerlo», dijo ante un público entregado, al que explicó que los gallegos le dieron «cuatro mayorías absolutas por cumplir». Por eso, ahora el cambio en está en manos de los votantes este domingo, aseguró. «Esta vez sí vamos a conseguirlo, no solo ganar, sino gobernar», proclamó.

Prometió ser un presidente que dirá «lo mismo antes y después de votar». «Nadie va a volver a abusar del poder», indicó, porque las instituciones no son «un botín». «Quien la hace, la paga, sea quien sea, empezando por los nuestros». «Yo sé bailar mucho mejor que Sánchez, pero yo no me cachondeo de los españoles y no me pongo a bailar a los pocos días de que decenas de compatriotas estén siendo enterrados», proclamó.

El líder del PP acusa a Sánchez de mantener «la estrategia del avestruz»

Alberto Núñez Feijoo acusó a Pedro Sánchez, de recurrir a la «estrategia del avestruz» en el debate a cuatro y no responder a sus preguntas. Recalcó que, aunque «esconde la cabeza» como el «avestruz», los ciudadanos han visto «todas las vergüenzas» y se mostró confiado en que esta vez sí logrará llegar al Palacio de la Moncloa. «Esta vez sí vamos a conseguirlo», exclamó en un acto celebrado por la mañana en Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El líder popular aseguró que acudió «tranquilo» al debate a cuatro porque fue con la «verdad» y no a «engañar» a nadie. «Yo no tengo nada que temer. Quien dice la verdad duerme bien la víspera y yo dormí bien. La tensión estaba en el otro atril», señaló.

Indicó que Sánchez acudió a ese debate a «defenderse de sí mismo» y a «mantener su puesto», mientras que él fue a «defender a la gente» y a que los ciudadanos «mantengan su puesto de trabajo».

Recriminó a Sánchez que no contestara a sus preguntas, pese a que se las había formulado una semana antes en el cara a cara. Sin embargo, le advirtió de que «todo se sabrá» y «tendrá consecuencias». «Del primer debate dijeron que había seguido la estrategia de Obama. ¿Os acordáis, no? Mucha educación, es una persona muy educada. ¿Y ayer qué estrategia siguió entonces? Yo os digo cómo se llama: la estrategia del avestruz. Cabeza bajo tierra y esperar que pase. Ahora bien, el avestruz tiene un problema: esconde la cabeza y todos los demás siguen viendo lo que pasa», concluyó.