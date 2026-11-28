Mañá os cidadáns teñen unha cita cas urnas Ángel Manso

Un total de 38,61 millones de españoles están llamados a votar este domingo en las que serán las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España en la reciente etapa democrática. Con su papeleta, los electores designarán los 350 escaños del Congreso y a los 209 del Senado entre las 895 candidaturas que concurren a estos comicios. Estos son los datos principales a tener en cuenta para la jornada decisiva de este domingo, en el que los cuatro principales candidatos a la presidencia del gobierno se lo juegan todo en las urnas: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijoo (PP), Ada Colau (Frente Amplio) y Santiago Abascal (Vox).

El nuevo Congreso heredará cinco leyes autonómicas, una reforma estatutaria y siete ILP

El Congreso que surja de las elecciones generales de este domingo, que se constituirá el próximo 23 de diciembre, heredará cinco leyes procedentes de distintos parlamentos autonómicos, una reforma estatutaria y siete Iniciativas Legislativas Populares (ILP) impulsadas por la ciudadanía. Entre los deberes pendientes de las Cortes figuran también la renovación de la figura del Defensor del Pueblo, cuyo mandato concluyó el pasado día 18, y cuatro vacantes del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado.

Con la disolución de las Cortes Generales, de todas las propuestas que estaban tramitándose en el Congreso sólo sobreviven aquellas cuyo autor no es el Congreso sino los Parlamentos autonómicos así como las ILP, que son iniciativas ciudadanas que proponen la creación, modificación o derogación de una ley. Así, la nueva Cámara Baja tendrá en cartera la tramitación de cinco textos remitidos por las autonomías: dos del Parlamento de las Islas Baleares; uno del Parlamento de Cataluña, otro de la las Cortes Valencianas y un quinto de la Junta General del Principado de Asturias.

Los nacionalizados por la ley de nietos podrán entregar sus votos, pero no se abrirán y quedarán apartados

Los 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como ley de nietos, pero tienen suspendido cautelarmente su derecho a voto en estas elecciones por orden del Tribunal Supremo (TS), podrán entregar sus papeletas si votan presencialmente en las elecciones del domingo y los sobres electorales que hayan enviado desde fuera o dentro de España llegarán a las mesas electorales, pero no se meterán en las urnas, no se contarán y quedarán apartados. El pasado mes de septiembre, el Supremo, a instancias de Vox y Iustitia Europa, resolvió suspender de manera cautelar el derecho a voto de las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que fueron nacionalizadas por esa vía y que no puedan acreditar que son descendientes de exiliados.

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La suspensión estará vigente hasta que el tribunal resuelva el fondo del asunto y se pronuncie sobre la instrucción del Ministerio de Justicia que estableció cómo debía aplicarse la citada disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. La controversia reside en que, mientras en la norma se contempla la nacionalización de descendientes de españoles que tuvieron que dejar España por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, la instrucción ampliaría el alcance de la ley al presumir «la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».

Los nombres de estos 163.355 españoles que no pueden votar el domingo están incluidos en el listado que el Gobierno facilitó al Supremo. Por contra, hay otras 901 personas que se beneficiaron de esa medida que votarán con normalidad tras haber acreditado que descienden de exiliados. Según ha dictaminado la Junta Electoral Central (JEC), las mesas electorales a las que estén adscritos electores afectados por esta suspensión cautelar del derecho a voto, contarán el domingo con un listado de sus nombres. Si se recibe algún voto de estas personas, los miembros de la mesa deberán hacer una marca en la lista que señale su nombre, e informar al elector, si ha acudido presencialmente, a votar de que tiene suspendido ese derecho cautelarmente. También se informará a los electores que adjunten una certificación consular -para acreditar su vinculación con el exilio- emitida con anterioridad al día de la votación y, en estos casos, junto a la marca de su nombre se pondrá la palabra «certificación». La mesa deberá recoger todos los sobres de las personas que figuren en esa lista (tanto si van acompañados de certificación como sí no), pero no se introducirán en la urna ni se abrirán, sino que se irán acumulando separadamente. La presidencia y las vocalías de la mesa, y, en todo caso, al menos dos de las tres personas que la integran, deberán firmar cada uno de estos sobres en el anverso y en el reverso «para garantizar una debida trazabilidad» de los mismos.

Operarios preparan urnas y papeletas para distribuir por los colegios electorales. Lavandeira jr | EFE

Escrutinio del voto CERA

El escrutinio de los votos procedentes del extranjero corresponde a las juntas electorales provinciales, que se constituyen en mesas electorales para ese recuento, previsto para el 4 de diciembre, antes del escrutinio general. Todo se hace en presencia de los interventores designados por los partidos. La JEC detalla que los sobres de votación de los electores afectados por la decisión del Supremo, «deberán hacerse constar en un anexo del acta» de votación desglosados «por país y consulado» y que esos datos tienen que enviarse también en formato electrónico al organismo arbitral.

Al finalizar el escrutinio, la JEC hará públicos los datos de voto de las personas españolas residentes en el extranjero remitidos por cada consulado desglosados por provincias, así como los datos del voto recibido en cada Junta Electoral Central Provincial desglosados por consulado de emisión.

Más de 183.000 ciudadanos atenderán mañana las mesas electorales

Más de medio millón de personas están llamadas a primera hora de este domingo a atender las 61.033 mesas electorales ubicadas en los 22.493 locales electorales distribuidos por toda España para las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque solo se quedarán un total de 183.099 ciudadanos que cobrarán 75 euros en concepto de dieta, cinco euros más que en los comicios del 23 de julio del 2023, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior.

Como en cada proceso electoral, los 8.132 ayuntamientos han sido los encargados de elegir por sorteo a los presidentes y vocales de las mesas, que se distribuirán en 36.761 secciones electorales. En total, se han designado 183.099 miembros titulares y 366.198 suplentes, pero todo ellos deberán personarse a las ocho de la mañana del domingo. En el sorteo han entrado ciudadanos españoles de entre 18 y 70 años, que deben saber leer y escribir. Además, para ocupar la Presidencia de una mesa electoral será necesario tener el título de Bachiller o de Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente, el de Graduado Escolar o equivalente.

La asistencia es obligatoria y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses para quienes dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada sus obligaciones de excusa o aviso previo. Las mesas no pueden constituirse sin tener cubiertos los tres puestos, el de presidente y los dos vocales. Y si no comparecen los titulares ni sus suplentes, la Junta Electoral de Zona debe adoptar las medidas necesarias para constituirlas, pudiendo designar a electores presentes en el local electoral.

Más de 96.000 barbanzanos podrán votar en las elecciones del 28 de mayo. carmela queijeiro

Una vez constituidas las mesas, a las nueve de la mañana se abrirán los colegios electorales, donde se podrá votar hasta las 20.00 horas. Cada mesa dispondrá de dos urnas, una para el Congreso y otra para el Senado. Una de las novedades de estas elecciones generales será la posibilidad de identificarse para votar mediante la aplicación MiDNI, después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya autorizado su utilización al confirmar el Ministerio del Interior que todas las mesas electorales dispondrán de dispositivos para verificar los códigos QR.

Los presidentes y vocales que desempeñen efectivamente sus funciones percibirán una dieta de 75 euros, de acuerdo con la orden del Ministerio del Interior publicada el pasado mes de junio, que elevó en cinco euros la cantidad establecida para las anteriores elecciones generales. Esta compensación corresponde a quienes ejerzan como miembros de las mesas, por lo que los suplentes que acudan a primera hora y sean relevados de sus obligaciones no tendrán derecho a percibirla. Además, los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que formen parte de una mesa electoral tendrán derecho a un permiso retribuido durante toda la jornada de votación, si ese día es laborable.

En cualquier caso, quienes ejerzan como presidentes o vocales tendrán derecho a una reducción de cinco horas de su jornada laboral del día siguiente, el lunes 30 de noviembre.

Ticket para votar por correo en una oficina de Madrid María José López | EUROPAPRESS

Población de derecho

La población de derecho -empadronada en España- la conforman un total de 49.114.494 personas, de las cuales están llamadas a votar las 38.616.949 inscritas en el censo electoral.

Un total de 2,6 millones de votantes en el exterior

De esos potenciales votantes, 35.953.542 ciudadanos viven en España y los otros 2.663.407 residen en el extranjero. Las autonomías con más españoles emigrados son, por este orden, Galicia (516.669 electores), Madrid (498.874), Cataluña (344.356) y Andalucía (313.373). Por grupo de sexo, constan más de 1,2 millones de mujeres que de hombres en el censo de electores con residencia en nuestro país: 18.598.253 féminas y 17.360.458 varones. A su vez, hay 1.615.034 jóvenes que podrán votar por primera vez en unas elecciones generales, lo que supone el 4,49% del censo de residentes en nuestro país. El grueso de las personas con derecho a voto se sitúa entre los 40 y los 64 años.

La comunidad con más electores es Andalucía, con 6,53 millones, seguida de Cataluña (5,58), Madrid (5,03), que por tanto son las que más diputados aportan al Congreso. Detrás aparecen la Comunidad Valenciana (3,72), Galicia (2,21) y Castilla y León (1,91). Entre las más pequeñas, al margen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, figuran La Rioja (238.491 electores), Cantabria (473.210) y Navarra (500.413).

895 listas para 559 escaños

Este 29 de noviembre se adjudicarán 559 escaños: 350 diputados elegidos en 50 provincias más Ceuta y Melilla (52) y 209 senadores repartidos entre 60 circunscripciones. A estos comicios concurren 895 candidaturas, de las que 534 optan a ocupar alguno de los escaños en el Congreso y 361 en el Senado. Por cada escaño de la Cámara Baja competirán un total de 3.820 personas, a una media de diez por plaza, y 802 lo harán por los 209 escaños de la Cámara Alta. De los 3.820 aspirantes a ocupar un sillón en la Cámara Baja, 1.881 son mujeres (49,24%) y 1.939 son hombres (50,75%), mientras que entre los 802 candidatos a la Cámara Alta hay 447 varones (55,73%) y 355 féminas (44,26%).

Se prevé que se abran un total de 22.493 colegios o locales electorales en 8.132 municipios, en los que se instalarán 61.033 mesas. Los votantes se dividirán en 36.761 secciones electorales y podrán emitir su voto en aproximadamente 210.000 urnas. Se habilitarán alrededor de 59.000 cabinas para utilizarlas si los electores optan por introducir su papeleta en los sobres. La Administración General del Estado ha proporcionado 86 millones de sobres de votación. A estas cifras hay que añadir los sobres y papeletas impresos por los partidos para remitirlas por correo al domicilio de los votantes, lo que se conoce como mailing.