La campaña electoral de Feijoo se ha centrado en plantear un plebiscito sobre Sánchez
MADRID / LA VOZ
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El líder del PP reivindicó su experiencia de gestor en el Xunta y defendió un programa de regeneración institucional28 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Alberto Núñez Feijoo ha afrontado la campaña del 29N con el objetivo de convertir las elecciones en un plebiscito sobre la continuidad de Pedro Sánchez y presentar al PP como alternativa de Gobierno. Su estrategia