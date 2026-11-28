El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, durante el acto electoral celebrado en Hospitalet (Barcelona). ANDREU DALMAU

Alberto Núñez Feijoo ha afrontado la campaña del 29N con el objetivo de convertir las elecciones en un plebiscito sobre la continuidad de Pedro Sánchez y presentar al PP como alternativa de Gobierno. Su estrategia