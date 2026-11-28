Vista aérea de Siero.

En cada proceso de elecciones generales, la pregunta vuelve a aparecer: ¿Cuáles son los Ohio españoles? De los 30 municipios han elegido siempre el partido más votado en las elecciones generales a nivel nacional, 14 son en Zaragoza (8) y Huesca (6). Estas provincias tienen mayor porcentaje de municipios que han atinado con el ganador. «Es azarosa la consideración de un municipio como predictor de los resultados», apunta el investigador Álvaro Sánchez García, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. «Es anecdótico y aleatorio», a su parecer, porque no atiende a evidencias reales: «En general, siempre se han buscado simplificaciones y cualquier tipo de predicción que puede pasar en cualquier tipo de elecciones».

Ohio es la referencia porque ha predicho el ganador de las elecciones estadounidenses hasta el 2020. Pero esta etiqueta se refiere al acierto del partido político más votado, no a quien termina como presidente. Esto ya ocurrió en el 2023, cuando todos los Ohio españoles dieron a Feijoo como ganador, como a nivel nacional, pero luego este no obtuvo la presidencia. ¿Hasta qué punto ahora importa quedarse solo con la predicción del ganador?

Desde el 2020 raro es inaugurar una legislatura sin apoyos de por medio, a no ser que la formación ganadora arrase. Por eso este medio ha ampliado la interpretación de los Ohio españoles a través de un análisis para ver qué municipios que menos porcentaje de voto tienen que redistribuir para clavar el resultado, no solo donde coincide el vencedor, mediante el índice Loosemore-Hanby. Siero es uno de los mejor parados en esta métrica, con unos 50.000 habitantes, junto con Gozón, ambos asturianos. Solo ha necesitado redistribuir desde 1977 alrededor del 14% de sus votos en promedio para clavar el resultado del escrutinio en la democracia actual, según los índices Loosemore-Hanby en cada resultado de elecciones generales.

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La receta para ello es, aparentemente, la heterogeneidad. Sello industrial, pirámide de población joven respecto a la tónica de Asturias, cantidad de núcleos rurales repartidos y toda una serie de cambios que sus vecinos cuentan.

El núcleo de población más grande es Lugones, con 13.500 residentes, su tirón demográfico. «Soy de Lugones de toda la vida», expresa Juan José García Alonso, de 78 años. Allí se crio, trabajó, formó a su familia y sigue viviendo. «Esta localidad fue siempre industrial; atraía gente obrera de los municipios limítrofes, como Oviedo. En la década de los años 60 del siglo pasado trabajaban unas 2.000 personas cuando apenas había un censo de unas mil», explica. Él fue edil, «hace ya tiempo», con el PSOE, y ha sido testigo de todos los cambios: «Ahora no queda nada de eso; sí, hay polígonos y empresas del sector servicios. Pero en su día llegó gente, podemos decir, que era de izquierdas».

«En las zonas rurales los partidos conservadores tienden a estar sobrerrepresentados, a tener una mayor presencia y una mayor implantación territorial», cuenta Sánchez García. «En las zonas urbanas las actitudes cosmopolitas y aperturistas están más vinculadas con el voto a la izquierda», dice al contrario. Siero, ahora proyectado también como hub logístico, con firmas como Amazon detrás, se sale de estos sesgos como municipio intermedio. Pero tendrá otros, según el investigador: «No todos los contextos geográficos están expuestos a los mismos problemas».

La cuestión habitacional está entre los problemas de Siero. Para el excargo del PSOE, Lugones «ahora es una ciudad»: «Hay personas de muchos países y del resto del Principado y de España». Este crecimiento, apunta, genera tensiones en la vivienda: «Es que está carísima. Lo bueno que tenemos, como los servicios ferroviarios que nos conectan con las principales ciudades de la región, atrae a más población y necesita dónde vivir». El consejero del ramo en el Gobierno regional, Ovidio Zapico, señaló que Lugones alcanzó un precio medio de alrededor de 12 euros por metro cuadrado, el alquiler más caro de Asturias tras Llanes, municipio turístico.

La evolución de Lugones contrarrestaba que el resto del municipio era rural. «Incluso la capital, La Pola, era totalmente diferente, y se vivía del ganado y del mercado», apunta García Alonso. De allí es Pilar Domínguez, la exedil de 82 años que es ahora la presidenta de la asociación de amas de casa de la villa. Este núcleo «nada tiene que ver con Lugones», asegura, a pesar de formar parte del mismo concejo. «Allí hay mucha más gente, más variedad de nacionalidades. Absorbe mucha inmigración» que, señala, tiene que ser ordenada. Tras La Pola, siguen en número de habitantes los núcleos de El Berrón y La Fresneda.

Almería y Jaén, capitales de provincia, superan a Gozón y Siero en el índice Loosemore-Hanby: necesitarían mover menos proporción de votos, también en torno al 14 %, para cuadrar el resultado. Pero este medio se ha adentrado en Siero porque, junto a Gozón, consigue también los valores más bajos del índice Gallagher. Esta métrica penaliza con más puntos los errores a los partidos grandes que los mínimos en partidos pequeños.

Domínguez reconoce los cambios en su municipio al ritmo del resto del país: «Por sus peculiaridades, sí puede ser un reflejo de esos resultados electorales. La Pola era uno de los epicentros de la ganadería con el mercado nacional. Pero había otras parroquias, como Carbayín y su entorno, muy marcadas por la actividad minera. Eran todos de izquierdas». En el 2023, los populares también ganaron en Siero, con 800 votos más que el PSOE. Sumar, en esta ocasión, quedó por encima de Vox (al contrario que en los resultados nacionales).

Heterogeneidad, pero sin salirse del guion

Esta diversidad territorial y poblacional refleja la variedad de formaciones que conforman el mapa político de Siero. El PSOE y el PP han sido claves en la historia de la democracia moderna, pero hay protagonismo de otros actores, como IU, Podemos y, ahora, Vox, de la misma forma que en España en general. ¿Pero es la heterogeneidad política el único factor en favor de la métrica Loosemore-Hanby?

Cuando Foro Asturias se presentó en elecciones generales, Siero descendió en esta métrica. El municipio tuvo un alcalde de esta formación desde marzo del 2012 hasta junio del 2015, tras una moción de censura al regidor socialista de entonces. En zonas de País Vasco con fuerte sentimiento nacionalista, el porcentaje del índice Loosemore-Hanby se aproxima al 100%, por esa discordancia respecto al escrutinio nacional. Orexa, Errezil y Amoroto son los que más se acercan, en Vizcaya y Guipúzcoa.

En Siero, la democracia ha llevado también a partidos independentistas. «Fue Conceyu, que nació por un malestar que había en la ciudadanía de Lugones y se buscó ser un concejo ajeno a Siero. De hecho, lo fundó un comunista», recuerda García Alonso. Domínguez también ha percibido el alcance de esa diversidad. «Esa heterogeneidad también se veía reflejada en la Corporación municipal. Había partidos independentistas, como el de Lugones, e independientes, como el Pinsi —el partido independiente de Siero—». Y existen formaciones que reclaman mejoras para el núcleo de la Fresneda, cual nacionalismo catalán o vasco, en apoyo también al gobierno local en temas clave, como los presupuestos.

Sánchez García también es crítico con estas métricas avanzadas: «Ningún municipio es igual entre sí y se enfrenta a este tipo de contextos y de repercusiones electorales». Reconoce también más similitudes con áreas de Castilla-La Mancha y Castilla y León que con los casos asturianos. Los índices Loosemore-Hanby y Gallagher también identifican esta poca distancia respecto al escrutinio nacional en Azuceca de Henares (Guadalajara), aunque también en más zonas del corredor del Henares en Madrid, y en Sonseca (Toledo), entre otros.

Estos cálculos alternativos de los Ohio no explican tampoco qué comparten Gozón y Siero con otras áreas como las de Monzón (Huesca) o Valencina de la Concepción (Sevilla) para quedarse en valores tan bajos.