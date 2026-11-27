La Ertzaintza custodia e inspecciona la vivienda en la que este pasado jueves un hombre de 47 años ha asesinado a su expareja con un cuchillo Miguel Toña | EFE

La violencia machista ha golpeado duramente la semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la confirmación de tres nuevos asesinatos y a la espera de verificar un cuarto, que elevaría a 50 el número de mujeres asesinadas en el 2026, a falta de un mes para terminar el año.

Elena, Verónica y Gloria han sido las últimas mujeres a las que la violencia machista ha arrebatado la vida en Albacete, Murcia y Cádiz, respectivamente, todos los casos confirmados por el Ministerio de Igualdad esta semana.

Así, en noviembre del 2026 se ha alcanzado el número de asesinatos machistas registrados en todo el 2025 (48) y 2024 (49), unos datos que se han mantenido en los últimos años en torno al medio centenar.

De cara a diciembre, tanto expertos como el Ministerio advierten de que la Navidad es un período de especial vulnerabilidad para las mujeres víctimas de violencia de género, en el que pueden coincidir diversas circunstancias que agraven la vulnerabilidad tanto de las mujeres como de los menores de edad expuestos a esta violencia. De hecho, el número de niños menores de edad huérfanos por violencia de género en España ha ascendido a 40 en 2026 y a 550 desde 2013.

Elena, Verónica y Gloria

Elena, de 37 años, fue asesinada el pasado 20 de noviembre en Villarrobledo (Albacete). La víctima no tenía hijos menores de edad y no constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, un hombre de 46 años para quien se ha decretado prisión provisional.

Verónica, de 32 años, fue presuntamente asesinada a cuchilladas por su pareja, sin denuncias previas por violencia de género, precisamente el 25 de noviembre (25N) en Bullas (Murcia), en una vivienda donde vivía con sus dos hijas, de 10 y 15 años. El acusado, de 37 años y con antecedentes penales por numerosos delitos, se declaró culpable del asesinato y este viernes ha ingresado en la prisión de El Dueso (Santoña, Cantabria).

Leer más: El presunto asesino machista de su novia en Bullas: «Voy a estar 25 años preso»

Ese mismo día, la Guardia Civil detuvo en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a un hombre acusado de la muerte violenta de su pareja, Gloria Vallejo, de 44 años, cuyo cadáver fue localizado el pasado 18 de octubre semienterrado y con signos de violencia en la playa Sancti Petri de la localidad gaditana. La mujer constaba en el sistema VioGén con un caso activo vinculado al arrestado, aunque no había presentado denuncia previa contra él.

Además, este viernes ha fallecido una mujer de 34 años en Bilbao tras ser presuntamente acuchillada el pasado jueves por su expareja, de 47 años, que tenía vigente una orden de alejamiento de la víctima.

Leer más: Muere en el hospital la mujer apuñalada por su expareja en un domicilio de Bilbao

La mujer murió horas después de la agresión en el Hospital de Cruces debido a la gravedad de las heridas sufridas en su domicilio, donde se encontraban también sus dos hijos pequeños, de 4 y 6 años, en el momento de los hechos.

De confirmarse este caso, que se estudia como asesinato machista, se elevarán a 50 el número de mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que va de año y a 1.390 desde el 2003, cuando empezaron a contabilizarse estos crímenes. De estas 50 mujeres, 14 habían denunciado previamente a su agresor por violencia de género y 11 contaban con medidas solicitadas. Además, ocho de los agresores quebrantaron las medidas de alejamiento vigentes y diez se suicidaron tras el asesinato. La mayoría de las víctimas y de los agresores tenía entre 30 y 60 años.