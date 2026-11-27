Inmigrantes en los alrededores de la playa de El Trampolín, en Ceuta. Reduan | EFE

Un testigo protegido de nacionalidad marroquí ha asegurado este viernes ante la juez de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta que el prefecto de Policía de Tetuán, Mohamed El Oualidi, le anticipó el asalto a la ciudad autónoma veinte días antes de que se produjera. Durante su declaración por videoconferencia, con asistencia de un traductor, el testigo ha relatado que el responsable policial le comunicó el 10 de julio que a finales de ese mes tendría lugar una llegada masiva a la ciudad autónoma. Además, ha atribuido directamente a policías marroquíes la creación de grupos en redes sociales para promover y organizar la movilización de personas hacia la frontera española.

Según su relato, la conversación se produjo en el despacho de El Oualidi, cuando acudió a informarle de actividades relacionadas con el tráfico de drogas en un locutorio situado junto a un colegio. Ambos estaban solos y, durante el encuentro, abordaron también los problemas relacionados con las motocicletas en Tetuán y el malestar de parte de la población por las dificultades para dedicarse al contrabando. Fue entonces cuando, según ha declarado, el prefecto le dijo: «Ya viene el asalto masivo a final de mes y que se vayan todos a la mierda».

El testigo ha ratificado así ante la magistrada el contenido de la información que ya había trasladado anteriormente al CENIF. En su declaración policial previa, sostuvo que El Oualidi le había comunicado que el 30 de julio o coincidiendo con la celebración de la Fiesta del Trono se produciría un asalto masivo a Ceuta. Según fuentes presentes en el interrogotario, el declarante ha reconocido sin dificultades al prefecto en una fotografía y ha explicado que mantenía una relación directa con él, hasta el punto de que recibía llamadas personales para acudir a su despacho.

El compareciente ha explicado que también facilitaba información sobre tráfico de drogas, yihadismo y otras actividades delictivas

El compareciente ha asegurado que trabajaba como confidente de la Policía marroquí desde 2019 y que desarrollaba su actividad directamente para El Oualidi, al que ha identificado como el máximo responsable operativo de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) en la zona. Aunque su ocupación habitual era la de comerciante ambulante, ha explicado que también facilitaba información sobre tráfico de drogas, yihadismo y otras actividades delictivas.

En este sentido, ha detallado que accedía a las dependencias policiales sin necesidad de identificarse ni pasar controles, puesto que los agentes ya lo conocían. También ha descrito el sistema de colaboración que mantenía con el prefecto, quien, según su versión, le proporcionaba fotografías, direcciones y datos de personas a las que quería localizar. Una vez que el confidente conseguía encontrarlas, avisaba a El Oualidi, que posteriormente movilizaba a un grupo de crimen organizado para proceder a su detención.

Asimismo, el testigo ha afirmado que recibía pagos por estos trabajos de manera ilegal y siempre en efectivo. Según ha precisado, cobraba 15.000 dirhams —unos 1.370 euros— por localizar objetivos considerados importantes y 7.000 dirhams por el resto. Incluso ha relatado que, cuando se encontraba casualmente con el prefecto por la calle, este detenía su vehículo para entregarle cantidades de entre 700 y 800 dirhams con las que pudiera tomarse un café.

Grupos en redes sociales

Uno de los aspectos más relevantes de su comparecencia ha sido la atribución a agentes de la Policía marroquí de la creación de grupos en redes sociales destinados, según su testimonio, a fomentar la entrada masiva en Ceuta. El declarante ha asegurado que conoce a los policías que se encargaban de esta actividad y que trabajaban en la segunda planta de la comisaría, donde se encontraban los responsables del gabinete policial. «Son policías quienes crearon los grupos de Facebook», ha afirmado durante el interrogatorio.

El testigo ha extendido esta acusación también a WhatsApp. Según su versión, los grupos se crearon expresamente para promocionar la entrada masiva y movilizar a la población con ese objetivo. Ha explicado que, antes del 13 de julio, apenas existían páginas relacionadas con estas convocatorias, pero que a partir de esa fecha comenzó a observar una proliferación de perfiles y espacios en redes sociales vinculados a la movilización.

En paralelo, ha descrito un incremento inusual de la presencia de personas en distintas localidades del norte de Marruecos, especialmente en Río Martín, Tetuán y Castillejos. También ha llamado la atención sobre un despliegue militar que ha calificado de anormal en Tetuán, con efectivos instalados en colegios, carpas y camiones. A su juicio, no se trataba de un dispositivo habitual en la zona.

El propio testigo ha explicado que entró a nado en Ceuta el 13 o el 14 de julio, antes de la avalancha migratoria, aunque no ha precisado en su relato el motivo concreto de su llegada a la ciudad autónoma. Preguntado durante la declaración por lo que podría sucederle si regresara a Marruecos, su respuesta ha sido contundente: «Matarle».

La comparecencia de este viernes incorpora así al procedimiento el testimonio de una persona que asegura haber mantenido durante años una relación de colaboración directa con responsables policiales marroquíes y que sitúa al prefecto de Policía de Tetuán en el centro de sus revelaciones sobre la preparación de la entrada masiva. Sus manifestaciones ante la juez deberán ser valoradas en el marco de la investigación judicial.