Los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno (Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijoo y Ada Colau) en el plató donde se celebra el debate. Academia de TV | EFE

Más que un debate a cuatro fue uno entre dos bloques. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijoo, Santiago Abascal y Ada Colau mantuvieron un diálogo con momentos de tensión en el que no hubo apenas críticas entre los dos partidos de la derecha y tampoco entre los de la izquierda. Feijoo y Abascal trataron de no hacerse daño mutuamente y Sánchez tampoco quiso hacer presa en Colau, pese a los pellizcos que esta le lanzó durante el debate.

Abrió Colau refiriéndose a la violencia de género y condenando la violencia machista. Tras las elecciones dijo que habrá una coalición con Vox o de coalición con Frente Amplio, por lo que las mujeres serán decisivas. Invitó a condenar la violencia. Sánchez diferenció entre el camino de la España del pasado y otro que lleva a una España próspera y europeísta y acusando a la derecha de tener un proyecto de involución. Feijoo anunció que se irá si no gana. Algo que no hizo Sánchez pese al reto planteado. El líder del PP recordó la pregunta a Sánchez de quién financió sus primarias y el presidente no le contestó. Abascal mantuvo todos sus ataques a Sánchez y dijo que «los españoles pagan más impuestos que nunca y los sueldos no llegan para formar una familia».

Vivienda

Colau interpela. En materia de vivienda, Feijoo reprochó a Sánchez una política que dijo que sería su prioridad, pero los españoles «no se van a dejar engañar otra vez». «Esta ha sido la legislatura de la vivienda imposible» y recordó que cada día de su Gobierno ha habido 90 desahucios. Sánchez aseguró que construirán más viviendas, rehabilitarán más y protegerán a la gente. Para ello se necesita «presencia progresista» en el próximo parlamento, dijo, mientras la derecha actúa «como el perro del hortelano». Colau dijo que lleva 20 años de lucha por la vivienda y reprochó a los gobiernos del PSOE y el PP que «no han hecho nada». «Hicieron más viviendas que nunca y el precio subió más que nunca», recalcó. Propuso a Sánchez un Gobierno progresista con medidas como bajar los alquileres. Abascal aseguró que Sánchez se reunió con unos «guarros» en el Peugeot y sostuvo que una de las causas de los problemas de la vivienda es la entrada ilegal de inmigrantes. «El gran buitre de España» es Sánchez, dijo Abascal, lo que le valió el reproche de Colau. Abascal replicó que Sánchez ha llevado a Colau para que le haga «el juego sucio». «Ocho años lleva gobernando con este señor», intervino Feijoo, dirigiéndose a Colau, para a continuación defender la política vivienda en Madrid como la que más vivienda social ha construido y acusando al PSOE de considerar al inquilino «un sospechoso». Colau inquirió cómo va a hacer Feijoo para construir un millón de viviendas, sin obtener respuesta y aseguró que las cifras de okupación son ínfimas.

Economía

Guerra de cifras. En economía se produjo la habitual guerra de cifras. Abascal dijo que lo que tiene que hacer el nuevo Gobierno es no convertirse en enemigo de los trabajadores y afirmó que hay sueldos estancados por la «inmigración masiva» y tachó de «mafia» al Gobierno de Sánchez, asegurando que el ingreso mínimo vital debe ser solo para los españoles. Colau recordó que Vox propone recortar 112.000 millones de euros, que es lo que hizo Milei, lo que supondría desmantelas los servicios públicos. Sostuvo que aunque la economía vaya bien no pasa lo mismo con el bolsillo de la gente. Sánchez destacó que Hernández de Cos va a presidir el Banco Central Europeo y afirmó que su Gobierno ha conseguido que se suba el salario mínimo y al tiempo crezca la economía. Frente a ello, denunció la «motosierra» que plantean Abascal y Feijoo. Feijoo felicitó también a Hernández de Cos aunque dijo que Sánchez lo criticaba cuando gobernaba el Banco de España. Propuso recortar en asesores y sorprendió diciendo que con Sánchez la pizza ha subido un 45 %. «Precios, impuestos y corrupción», resumió. «Me conmueve cer a Abascal y Feijoo disfrazados de Robin Hood», dijo Sánchez con ironía. «A mi me gustan las cuentas, a ustedes los cuentos», dijo Feijoo dirigiéndose a la izquierda. «Las matemáticas de Feijoo son como su nivel de inglés», replicó Pedro Sánchez. Colau criticó que Sánchez proponga subir los impuestos solo a los que ganan más de 100 millones.

Políticas sociales

Trenes y Estado del bienestar. En políticas sociales Colau destacó los logros conseguidos por este Gobierno en esta materia. Pidió subir las pensiones y dijo hay que pasar de las campañas al BOE, dirigiéndose a Sánchez. Feijoo replicó a Colau que no hablara del tren con 116 muertos en España y Sánchez defendió que ha multiplicado por tres el gasto en trenes. Feijoo preguntó al presidente por qué no hizo caso a las denuncias de las incidencias de los maquinistas. Criticó la ley de violencia machista y las pulseras que no funcionan. Abascal dijo que nunca un gobernante ha manejado tanto dinero como Sánchez y sin embargo lo que he hecho es «destruir todo lo que funciona, gastándoselo en mordidas y fulanas». Sánchez dijo que su Gobierno ha dedicado al Estado del bienestar el doble que los gobiernos anteriores. «Ni una respuesta y a bailar», dijo Feijoo dirigiéndose a Sánchez. «Sacar a los puteros de donde tienen que estar los técnicos», planteó Abascal.

Corrupción

Reproches mutuos. Sánchez acusó a Abascal y Feijoo de retirar las medidas de lucha contra la corrupción. «Espero que Sánchez no me mande a los Rochos como hicieron con la juez Biedma», intervino Feijoo, prometiendo que hará una auditoría del «saqueo». Tenga cuidado Sánchez y el señor Zapatero, advirtió. «¿Va a pedir a Zapatero que devuelva la comisión de Plus Ultra?», preguntó sin respuesta. Abascal dijo que los amigotes de Sánchez están en prisión y aseguró que la corrupción de Sánchez «mata a gente» como ocurrió en Adamuz y Urda. «No sé ni como se atreve a estar en este debate», indicó. Colau dijo que el PP ha sido condenado por «organización criminal». Y defendió que en sus ocho años en Barcelona no hubo un solo caso de corrupción. Sánchez dijo que PP y Vox son una amenaza para las libertades e imponen censura franquista donde gobiernan. En esta ocasión, Sánchez sacó a colación las fotos de Feijoo con el narco Marcial Dorado y respondió por fin que sus primarias fueron pagadas por «los militantes». Acusó de machismo a Feijoo por decirle a Colau: «Usted mejor calladita». «España se merece un Gobierno decente», afirmó Feijoo, mientras Abascal acusó a Sánchez de «degenerar la democracia» por sus pactos con Bildu y los independentistas.

Migración y exteriores

Ceuta y Gaza. Feijoo dijo que no va a olvidar lo que ha pasado e Ceuta mientras Sánchez se fue de vacaciones a La Mareta y ahora está la crisis de El Hierro con la inmigración irregular subiendo un 40 %. Exigió respeto a Marruecos y dijo que «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». Retó a Sánchez a decir que la final del Mundial sea en España. Según Sánchez, será en el Bernabéu. Y Abascal dijo que España no puede organizar un Mundial con Marruecos mientras Ceuta está «invadida» Sánchez indicó que España ha demostrado que puede tener voz propia en el mundo y acusó a Feijoo y Abascal de no tener humanidad por no cuestionar el genocidio en Gaza, que Feijoo calificó de «masacre». Colau afirmó que el Estado y la UE deben estar presentes para responder a una tragedia humanitaria en Ceuta y Canarias. «Van de patriotas y el único de los tres que ha hecho la mili soy yo», dijo Sánchez, burlón, reprochando el líder del PP que no apoyara en Europa el uso del gallego. Sánchez presionó a Feijoo por no pedir a Abascal que condene la violencia de género. Feijoo prometió una inmigración legal y que quien cometa delitos será expulsado.

Minuto de oro

Petición de voto. Sánchez equiparó a Feijoo y Abascal y pidió que se vote «todo al rojo». Abascal pidió el voto para frenar la «invasión» migratoria. Colau solicitó el voto contra los «ricachones». Feijoo pidió el voto garantizando «decencia y gestión».