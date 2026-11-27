El presidente del gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez (i), se besa con su mujer, Begoña Gómez (d), durante el mitin de cierre de campaña este viernes en la Caja Mágica en Madrid Juanjo Martín | EFE

«Más que un mitin» es el nombre del evento de final de campaña que el PSOE ha organizado este viernes en una Caja Mágica inundada por una marea roja de socialistas que querían descubrir las sorpresas que el partido les tiene preparadas a escasas horas de las elecciones generales del 29N. «El último impulso para seguir avanzando, con toda la fuerza de la gente», defienden los socialistas en esta recta final antes del sábado de reflexión.

El acto se ha ido desarrollando por capítulos, recordando momentos históricos del socialismo a lo largo de los años: «Hay momentos en los que toda la historia cabe en un solo día, el 29N es uno de ellos, hay que defender lo conquistado», se escucha a Pedro Sánchez en una de las grabaciones proyectada en la gran pantalla en forma de cubo suspendida del techo de la Caja Mágica.

El presidente del Gobierno se dio un baño de masas -que lucieron banderas rojas socialistas y arcoíris- en su entrada en este acto central «de una de las mejores campañas de la historia», según dijo al inicio de su intervención desde el atril al grito de «presidente, presidente», de los suyos, que clamaron al unísono «esta es la fuerza que nos une», el lema del PSOE.

El líder socialista, que lleva ocho años en el poder, se juega su permanencia en la Moncloa este domingo, pero quiso cerrar su campaña como la empezó, apelando al amor. Por eso su mujer, Begoña Gómez, se dejó ver en el escenario y posteriormente ambos se fundieron en un beso. El mismo gesto tuvieron hace días al inicio de la carrera hacia el 29N, reafirmándose así Sánchez en la figura clave que es su esposa en esta campaña decisiva y, en general, en su carrera política. «Ante la involución de Feijoo y Abascal, movilización, movilización, movilización. Ante la negrura que representan todo al rojo el próximo domingo, al PSOE», anunció Sánchez.

Tuvo palabras para Nevenka Fernández, de quien recordó que denunció en el 2001 el acoso de un alcalde del PP «y la intentaron destruir, atacaron a su familia, le prohibieron trabajar en su ciudad y tuvo que emigrar y no se calló y denunció ese acoso». A continuación, recordó que se aprobó en España la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Remarcó también la relevancia de la aprobación de la ley integral de lucha contra la violencia de género, siete años después de la muerte por violencia de género de Ana Orantes, a quien su marido quemó viva en su domicilio tras contar su calvario en una entrevista en televisión.

Sánchez citó también que en el 2005 se aprobó la ley de matrimonio igualitario que permitió casarse con su pareja a Pedro Zerolo, un icono de lucha por los derechos LGTBIQ+ en España. Le dio su lugar también al gallego Ramón Sampedro, quien luchó por una muerte digna toda su vida. «Falleció en 1998 y 23 años después el parlamento español con nosotros en el Gobierno aprobó la ley de muerte digna», sentenció. Precisamente Ramona Maneiro, la mujer que le ayudó a morir, acompañó a Sánchez en un reciente mitin en el multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela.

«Somos zurdos, somos rojos», gritó orgulloso, a la vez que agradeció la presencia de personalidades de las primeras filas del mitin como Josep Borrell, a quien agradeció «su posición clara en contra del genocidio de Gaza». «No pasarán», dijo con contundencia. Asimismo, el acto contó con actuaciones musicales y discursos de personas destacadas del mundo de la cultura, como el director de cine Pedro Almodóvar, abiertamente homosexual y referente internacional en defensa de las personas del colectivo LGTBIQ+. En la entrada de Sánchez la banda sonora la puso la banda Tequila, a quienes siguieron la artista Alice Wonder, que se identifica como una persona no binaria o Lina Makhul, una cantautora con nacionalidad estadounidense, palestina e israelí.

También hizo acto de presencia Ángela Raya Fernández, nieta de José Raya Hurtado, un tipógrafo, escritor, masón y militante socialista y republicano granadino fusilado al inicio de la Guerra Civil española. A continuación de la intervención del presidente sonó el icónico tema de Rocío Jurado «como yo te amo», a quienes siguieron Bloco Fortaleza, poniendo ritmo a la tarde con sus tambores. Se trata de un proyecto de batucada y percusión afrobrasileña en España con clases, talleres y actuaciones en vivo.