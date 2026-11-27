Rueda ve «clarísimo» que Feijoo fue «o gañador» del debate a cuatro y afirma que Sánchez «cambiou de estratexia»
ESPAÑA
El dirigente afirma que va a «darlle solución a moitísimos problemas que onte Pedro Sánchez só foi quen de expoñer, sen dar ningunha solución, evidenciando que ten moito máis facilidade para crear problemas e describilos que para arranxalos».27 nov 2026 . Actualizado a las 19:59 h.
El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ve «clarísimo» que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, fue «novamente o gañador» del debate, en el que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, «cambiou de estratexia».
En declaraciones este viernes en O Grove, en donde ha participado en un acto como presidente de la Xunta, Rueda opina que Feijoo fue «o gañador» del debate a cuatro del pasado jueves por una «razón simple», que «leva toda a campaña falando da xestión e onte presentouse como o futuro presidente que vai xestionar».
El dirigente popular afirma que Feijoo va a «darlle solución a moitísimos problemas que onte Pedro Sánchez só foi quen de expoñer, sen dar ningunha solución, evidenciando que ten moito máis facilidade para crear problemas e describilos que para arranxalos».
Además, Rueda recuerda que Pedro Sánchez dijo que «estaba muy contento» con el anterior debate, el cara a cara con Feijoo, pero que «non debía estar moi convencido de que lle tivese saído ben porque onte recoñeceu que cambiou completamente a estratexia». «Por tanto, unha das dúas veces non debeu quedar moi satisfeito. Creo que ningunha das dous», aclara.
Así, considera que el jueves «quedou claro», a 24 horas de que termine la campaña electoral, «todo o que foron estos catro anos de goberno» de Pedro Sánchez, donde «moitísimos problemas están por arrranxar». «Alguén debe arranxalos a través da xestión», dice Rueda, quien señala a Feijoo como «un futuro presidente que se vai poñer a traballar inmediatamente».