La Guardia Civil investiga el asesinato a navajazos de una mujer de 32 años ocurrido este miércoles en la calle San Segundo, en el casco urbano de Bullas (Murcia). Marcial Guillen | EFE

«Mal rollo llevas. No estás bien. O cambias el rollo o vas a terminar mal». La advertencia se escucha en una grabación que una joven realizó durante el viaje en autobús que José P. M., conocido como el Gitano, emprendió desde Bullas después de presuntamente asesinar a su pareja, Verónica. El hombre, de 37 años, respondió con una frase que dejó helada a la pasajera. «25 años preso». «O más», añadió su interlocutor.

La conversación, grabada por la joven y a la que La Verdad ha tenido acceso, se produjo mientras el sospechoso huía del municipio en el que, apenas unos minutos antes, había presuntamente matado a puñaladas a su pareja.

José se dirigió a una parada de autobús de Bullas, donde coincidió con la joven, que también esperaba la llegada del servicio interurbano. Ambos subieron al vehículo a las 10.30 horas del miércoles. Durante el trayecto hacia Murcia, la pasajera escuchó la conversación. En el audio se distingue cómo otro viajero le reprocha su estado y le advierte de que, si no cambia de actitud, acabará mal.

La joven mandó una nota de voz a una amiga diciéndole que había viajado junto a él y que la persona a la que estaba llamando le decía que estaba muy nervioso. «Yo pensaba que se lo decía porque iba drogado».

En la nota de voz, la joven prosigue y cuenta que José habría dicho que «ya lo he perdido todo. 25 años de cárcel». Según la pasajera, cuando la persona a la que llamaba le preguntó por qué, él contestó «por cosas».

El viaje no terminó en Murcia. José llegó a la estación de autobuses del barrio de San Andrés y desde allí tomó otro bus con destino a Madrid. Una vez en la capital, compró un billete de tren para Santander, la ciudad en la que nació. Llegó a la capital cántabra durante la noche y, a la mañana siguiente, a las 8.45 horas del jueves, se presentó en la Jefatura Superior de Policía Nacional. Allí se entregó y quedó detenido como presunto autor del asesinato de Verónica.

José el Gitano quedó detenido en virtud de la orden judicial de búsqueda y detención de ámbito nacional que había dictado el juzgado de Mula. Tras completar las diligencias policiales, los agentes informarán al juzgado de guardia de Santander, que se coordinará con el órgano judicial de Mula que instruye la causa para concretar los siguientes pasos del procedimiento.

Una ruptura previa

Mientras José recorría cientos de kilómetros para alejarse de Bullas, en la localidad seguían tratando de asimilar la muerte de Verónica, madre de dos niñas de 10 y 15 años. Paqui, una amiga de la víctima, no encontraba explicación a lo ocurrido. «Yo todavía no me creo lo que ha pasado, no me lo creo», contó. La amiga, cuya hija mantiene una relación estrecha con una de las hijas de Verónica, sabía que la relación con José estaba rota.

El lunes, dos días antes del crimen, Verónica le había comentado que lo había dejado definitivamente. Habían quedado para tomar un café, porque quería desahogarse y contarle cómo se encontraba. Después tenían previsto acercarse al parque con las niñas. «Me lo iba a contar para desahogarse», recordó Paqui. Pero esa conversación nunca se produjo.

Paqui aseguró que José había entrado en un bache por un consumo cada vez mayor de cocaína y una afición al juego en las máquinas. También relató que, tras una ruptura sentimental anterior, hace tres o cuatro años, no consiguió levantar cabeza y que las discusiones con Verónica estaban relacionadas, en ocasiones, con el dinero que gastaba en drogas y juego. José tendría seis hijos de una relación anterior, que viven en Murcia al cuidado de sus abuelos.

La discusión antes del crimen

La mañana del miércoles, Verónica y José habrían discutido después de dejar a una de las niñas en el colegio, alrededor de las nueve. Según escuchó una vecina, la mujer le pidió que se marchara y que no se acercara a ella: «Tira, vete, que no quiero que te pongas al lado mío». Ambos regresaron después a la vivienda de la calle San Segundo y minutos después, algunos residentes escucharon gritos y al perro de la casa ladrar.

Los vecinos se acercaron al domicilio y llamaron a la puerta y a las ventanas, pero nadie respondió. A través de una de ellas vieron al animal en el sofá, con restos de sangre en un costado. Llevaba tres navajazos. El hombre ya había salido de la vivienda y cerró las puertas antes de marcharse. Los vecinos avisaron a la Policía Local y al Centro de Coordinación de Emergencias 112. Cuando los sanitarios llegaron, ya no pudieron hacer nada por Verónica.

La mujer había sido presuntamente atacada con un arma blanca. Algunos vecinos aseguraron que José había amenazado con matarla el día anterior. «Mañana la voy a matar», dijo el martes en el gimnasio al que acudía.

Verónica no figuraba en el sistema Viogén por su relación con José y no constaban denuncias ni procedimientos judiciales previos entre ambos, ni medidas de protección acordadas a favor de la mujer. Sí constaba en el sistema VioGén por denuncias relacionadas con una pareja anterior, padre de las dos niñas de 15 y 10 años, y que actualmente se encuentra en prisión. La custodia provisional de las dos menores se encuentra actualmente en manos de un familiar, por decisión del Tribunal de Instancia de Mula, según informó la Consejería de Política Social.

La jueza abrió el miércoles diligencias previas por un presunto delito de homicidio y acordó la búsqueda y detención del sospechoso. Esa orden permitió a los agentes detenerlo en Santander, donde había llegado después de atravesar el país en autobús y en tren.