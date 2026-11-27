Muere en el hospital la mujer apuñalada por su expareja en un domicilio de Bilbao
ESPAÑA
La víctima, de 34 años, fue hospitalizada el jueves por la tarde tras ser agredida con un cuchillo por su expareja, un hombre de 47 años que esta detenido27 nov 2026 . Actualizado a las 08:04 h.
La mujer de 34 años que fue ingresada tras haber sufrido una agresión con un cuchillo por parte de su expareja en Bilbao ha muerto en la madrugada de este viernes, según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también ha informado de que está recabando datos ante el asesinato por presunta violencia machista en la capital vizcaína.
Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer jueves a un hombre, de 47 años, en Bilbao, tras agredir con un cuchillo a su expareja en un domicilio de la capital vizcaína. La víctima, de 34 años, fue evacuada al Hospital de Cruces. Sobre las ocho de la tarde, la Ertzaintza tuvo conocimiento de un incidente de violencia doméstica en una vivienda de Bilbao. Agentes de la Policía Nacional atendieron en un primer momento este altercado, ya que una persona residente en el piso acudió a pedir ayuda a las dependencias de este cuerpo próximas al lugar de los hechos.
Los agentes encontraron a una mujer con heridas de arma blanca que, al parecer, había sido agredida por su expareja, quien también se encontraba en el piso. La víctima, tras recibir una primera atención médica, fue evacuada al centro hospitalario.
Entre tanto, su presunto agresor fue detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa. Ambas personas tenían antecedentes por incidentes anteriores entre ellos por violencia de género y violencia doméstica.
Teléfono contra el maltrato: 016
Las víctimas de violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016, con atención las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, y que no deja rastro en la factura. También pueden emplear el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es; y se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.