Migrantes rescatados en El Hierro. Gelmert Finol | EFE

La isla de El Hierro recibió desde el miércoles pasado, y hasta la madrugada del jueves, siete cayucos con 632 migrantes a bordo. Cuatro de estas embarcaciones fueron interceptadas hace dos días, y el resto, en las primeras horas de ayer, según los últimos balances ofrecidos por Salvamento Marítimo.

El organismo estatal interceptó hasta las 17.30 horas del miércoles un total de tres embarcaciones irregulares próximas a la isla de El Hierro, con 88, 102 y 65 personas migrantes cada una. Más tarde, a las 18.17 horas, desembarcó en La Restinga la cuarta del día, con 188 personas, entre ellas 174 hombres, 12 mujeres y 2 menores.

A medianoche, la Salvamar Navia acompañó al primer cayuco arribado a la isla este jueves y que fue localizado navegando tres millas al sur de La Restinga. Desembarcaron en la isla un total de 49 personas migrantes. Más tarde, sobre las tres menos cuarto de la madrugada, llegaron al puerto otras dos embarcaciones que fueron detectadas a unas 65 millas por el helicóptero Helimer 204, con 31 y 109 personas migrantes a bordo.

Mientras el primero de los dos cayucos arribó a la isla por sus propios medios, el segundo fue auxiliado por la Guardamar Calíope y, más tarde, por la Salvamar Navia, que lo acompañó a puerto. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, admitió que la crisis migratoria en El Hierro «ha sido anómala» en esta época, «muy superior a la de otros años», después de «año y medio prácticamente de una evolución muy positiva» en cuanto al flujo de cayucos. Hasta ahora, de hecho, se había producido una «reducción» en la llegada de personas al archipiélago.

«Aliviar la situación»

Sin embargo, Pestana afirmó que vuelve a haber «cifras muy elevadas», si bien espera que «se reduzcan en estos días». El dispositivo desplegado en El Hierro, al que se ha sumado la UME, indicó en cambio que se desconoce el tiempo que estará allí. Se está atendiendo «una crisis migratoria en un momento puntual», declararon los responsables del operativo, que esperan que «cese con los mayores controles que se produzcan abajo —en África— y también con los cambios de tiempo».

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, criticó la «deslealtad institucional» de Pestana, que sigue sin crear la junta de seguridad ni informa sobre la derivación de migrantes.