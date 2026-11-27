Rotura de la soldadura de la vía en Adamuz que los peritos consideran como causa más probable del siniestro ferroviario que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 150 heridos. Europa Press

«La vía es una vía completamente renovada en la que se han invertido 700 millones». Era la madrugada del 19 de enero y el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecía ante los periodistas apenas unas horas después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, que acabó con la vida de 46 personas. Diez meses después, la Guardia Civil ha constatado que el 85,8% de los carriles, el 84,6% de las traviesas y el 90,8% del balasto de los cuatro kilómetros de la vía del descarrilamiento analizados por los investigadores databan de 1990, de cuando España construyó su primera línea de alta velocidad.

Los porcentajes se desprenden del último informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba, de 154 páginas y fechado el pasado 24 de noviembre, remitido a la jueza de Montoro Cristina Pastor Recover. El atestado apunta ahora a que la antigüedad de aquellos materiales pudo influir en el siniestro. El 27 de enero, después de admitir que la renovación no había supuesto la sustitución de todos los elementos de la vía, Puente sostuvo desde Moncloa que la conservación de los antiguos carriles era «intrascendente» para la seguridad. «Ninguna incidencia ha tenido en la causación del accidente», sentenció.

La Policía Judicial ha reconstruido ahora la composición de los cuatro kilómetros de la vía 1 comprendidos entre los puntos kilométricos 316 y 320 de la línea Madrid-Sevilla. De esos 4.000 metros, 3.433 conservaban carriles fabricados en 1990 por Ensidesa. Apenas 530 correspondían a material nuevo del 2025 y otros 37 al 2023. En el punto exacto en el que se produjo la fractura, el kilómetro 318+681, confluían precisamente un tramo de carril de 256 metros instalado en el 2025 y otro de 1.319 metros que se remontaba a la construcción original de la infraestructura. Todavía mayor era la proporción de material antiguo en el caso del balasto, la capa de piedra triturada sobre la que descansan las traviesas y de la que depende en buena medida la estabilidad de la vía. Un total de 3.631 metros conservaban las piedras originales, frente a los 332 de material nuevo.

Tampoco las traviesas habían sido sustituidas mayoritariamente. En 3.384 metros se mantenían las originales, frente a los 554 metros de material nuevo instalado en el 2025 y otros 62 de elementos reciclados en el 2023. Tanto las traviesas como el balasto del lugar del descarrilamiento databan de 1990. Los tres peritos judiciales consultados por la Guardia Civil advierten de que la antigüedad de los materiales «siempre contribuye al deterioro de sus prestaciones». Los agentes investigan si Adif adaptó sus protocolos de mantenimiento al envejecimiento de la infraestructura y al incremento del tráfico derivado de la liberalización del ferrocarril.

Desde el año 2000 y hasta dos días antes de la tragedia habían circulado por aquel tramo 627.098 trenes. La intensidad del tráfico había aumentado un 41 % en apenas dos años, al pasar de una media mensual de 2.515 convoyes en el 2023 a 3.552 en el 2025. El nuevo atestado cuestiona igualmente los controles de calidad que, según aseguró Puente el 23 de enero, habían superado las 114 soldaduras del tramo renovado. La Guardia Civil no ha conseguido acreditar documentalmente que se realizara la inspección por ultrasonidos de la soldadura implicada en el accidente.

Los agentes han comprobado que no existen registros originales de las mediciones, pese a que el equipo utilizado permitía almacenarlos digitalmente. Tampoco figuran las auscultaciones manuales entre los trabajos autorizados por Adif para la semana en la que supuestamente se realizaron. Los investigadores han llegado incluso a rastrear los alojamientos de los empleados de Redalsa, la empresa subcontratada para efectuar aquellas comprobaciones. Han certificado que los técnicos pernoctaron en las inmediaciones de Adamuz, aunque uno de ellos carecía de la cualificación exigida por la normativa para realizar las pruebas.

A las dudas sobre las soldaduras se añade otro hallazgo. La Guardia Civil ha localizado en una grabación realizada desde la cabina de un tren el 31 de octubre del 2025 una distribución anómala del balasto y la ausencia de piedra bajo al menos cuatro traviesas en el lugar de la fractura. Los especialistas investigan si esa falta de apoyo pudo provocar el hundimiento de las traviesas y generar esfuerzos adicionales sobre la soldadura. También se había detectado un pequeño bache en la zona en septiembre del 2025, que reapareció en octubre después de haber sido corregido.

La deformación había aumentado en noviembre. Según la Autoridad de Investigación Técnica de Accidentes (Aitat), «no se volvió a auscultar antes del accidente». La Guardia Civil incide asimismo en que Adif conocía desde hacía décadas las limitaciones de los sistemas de seguridad para detectar determinadas fracturas. La renovación de los circuitos de vía del 2024 mantuvo una deficiencia que se remontaba al diseño original de la infraestructura.

La documentación de aquel proyecto identificaba la posibilidad de que una rotura del carril pasara inadvertida como un riesgo «catastrófico» e «intolerable». Sin embargo, su mitigación quedó fuera del contrato de renovación y acabó figurando como «CANCELADO». Adif consideraba que el peligro estaba cubierto mediante las inspecciones y auscultaciones periódicas.