Feijoo repite la ofensiva del cara a cara y obliga a Sánchez a nuevos silencios incómodos
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Anunció que renunciará al acta si no es presidente del Gobierno y retó al candidato del PSOE a hacer lo mismo, pero no le contestó27 nov 2026 . Actualizado a las 00:36 h.
Alberto Núñez Feijoo planteó el debate a cuatro como una continuación del cara a cara. Repitió a Pedro Sánchez las preguntas que dejó sin contestar hace una semana: «¿Cómo ha financiado sus primarias?», «¿por qué no