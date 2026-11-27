El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno dado por la Academia de la Televisión. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Alberto Núñez Feijoo planteó el debate a cuatro como una continuación del cara a cara. Repitió a Pedro Sánchez las preguntas que dejó sin contestar hace una semana: «¿Cómo ha financiado sus primarias?», «¿por qué no