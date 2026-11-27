Seguimiento desde los bares del debate a cuatro Susana Vera | REUTERS

Cada candidato llegó al debate a cuatro envuelto en sus propias circunstancias. Feijoo aterrizaba como el campeón que se sabe ganador y no necesita arriesgar. En cierta forma, tenía más que perder tras su victoria en el enfrentamiento a dos ante el actual presidente del Gobierno, y también por la ventaja que le dan las encuestas.

Frente al PP, el PSOE y su líder Pedro Sánchez enarbolaban la épica de la remontada. Para conseguirla se esperaba a un candidato menos conservador que en el anterior debate y que se sacaría varios conejos de la chistera.

Abascal llegaba con el frenazo que le habían dado los sondeos, pero con la vitamina que es oler ministerios. Además, tendría la oportunidad de confrontar con sus dos grandes rivales, Feijoo y Sánchez.

De Ada Colau se esperaba la nota pintoresca. La de una política que se enfrenta a su propia irrelevancia y que podía convertirse en la agitadora del evento.

Finalmente, asistimos a un debate que puso en evidencia uno de los principales males de España, que es la polarización y la división del país en dos bandos que ven la vida desde una óptica completamente diferente y que si no se odian, poco les falta.

Pedro Sánchez espabiló con respecto al cara a cara. Empezó fuerte y se expresó con una mayor determinación a la hora de advertir con los recortes económicos y de derechos que traerán a este país las derechas.

Feijoo empezó nervioso y su actuación quedó más diluida por el formato a cuatro. Pero se fue recomponiendo e hizo frente a los continuos ataques de la pareja de izquierdas. Ni ganó, ni perdió, se vistió en el traje de gestor al tiempo que martilleó en las debilidades del Gobierno de estos últimos ocho años. Tal vez pueda decirse que cumplió su objetivo.

Abascal fue Abascal. El líder del partido ultra ejerció su papel con una acritud incuestionable hacia Sánchez principalmente, al que llegó a llamar buitre. Golpeó con toda su artillería, especialmente la inmigración. Con Feijoo no hubo combate.

Y Ada Colau fue la cuarta en discordia. Estuvo bien, meritoria. Se lo había preparado, ¿pero

le valdrá de algo?

¿Ganó alguien? No.