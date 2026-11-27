Feijoo, Abascal, Colau y Sánchez en el debate a cuatro. Academia de TV | EFE

«Va usted de líder planetario», «José Luis Rodríguez joyero», «No se ponga aquí a bailar o a escribir una carta de amor», «Y usted calladita», «A mí me gustan las cuentas y a ustedes los cuentos» o «Amiga date cuenta» fueron algunas de las frases más destacadas y virales que dejó el debate a cuatro de anoche organizado por la Academia de la Televisión, en el que participaron Feijoo (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Ada Colau (Frente Amplio) y Santiago Abascal (Vox) durante dos largas horas que dieron para mucho en cada uno de los bloques: desde la vivienda y las pensiones hasta los casos de corrupción, el futuro de la infraestructura ferroviaria en España, la violencia de género e incluso se coló entre medias la final del mundial de fútbol que organizará España junto a Marruecos y Portugal. Pero los políticos no expresaron propuestas y puntos de vista solo con su discurso, sino que incluso dijeron más con sus gestos, miradas y pausas.

El experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero, fue uno de los 10 millones de españoles que siguieron atentamente por televisión a cada uno de los candidatos y sacó sus propias conclusiones, incluso de la foto inicial de los participantes y la presentadora María Casado minutos antes del comienzo. En el momento de ser inmortalizados, con Casado en el medio de todos ellos, Ovejero se fijó especialmente en la distancia que dejaron entre sí Abascal y Sánchez, algo que explica alegando que «nos acercamos a lo que nos gusta y nos distanciamos de lo que nos disgusta». Sus conclusiones acerca de cada uno son:

Foto previa al debate entre los cuatro candidatos. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Pedro Sánchez: miradas directas a Feijoo y Abascal

El atril del presidente del gobierno en el debate estuvo ubicado entre Abascal y Feijoo, las fuerzas de la derecha. Para el experto, Sánchez a nivel no verbal ha sido el ganador, y destaca especialmente su gestualidad de manos constante, lo que se denominan gestos ilustradores, que define como «aquellos que hacen las personas cuando están muy convencidas y comprometidas con lo que están contando». Otro de los puntos fuertes que valora son las miradas directas que dirigió a Feijoo o a Abascal, sobre las que razona que «refuerzan el argumento o el reproche que hace en cada momento».

Pedro Sánchez. Academia de TV | EFE

Feijoo: silencios inexplicables

Sobre el líder popular, considera positivas en sus réplicas al resto de debatientes sus gestos con las manos y las miradas, pero considera que no le favorecieron las numerosas vistas hacia los folios que llevaba con anotaciones. «Esas ocasiones son en las que los oradores pierden la mirada del público, lo que provoca que la gente deje de mirarles y desconecte de su mensaje, es peligroso», opina. Remarca que en ese sentido Sánchez «lo hizo correctamente», al dirigir pocas miradas a sus papeles, solo para comprobar cifras o enumeraciones de puntos, mientras que el gallego parecía que repasaba un guion: «habría que tenerlo todo mucho más interiorizado», sentencia.

Otro de los puntos débiles del líder del PP considera que fueron los «silencios inexplicables», sobre todo cuando Ada Colau le reprochó su ya popular «tú calladita», que revolucionó el debate. Y las redes.

Feijoo en el momento de su polémica frase hacia Ada Colau. Academia de TV | EFE

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Abascal: un bolígrafo para enfrentar el estrés

Sobre el líder de Vox, reflexiona que fue positiva su gestualidad de manos, unico a la tranquilidad que mostró cuando enseñó propaganda en árabe del Ministerio de Sanidad «con la mano en el aire y sin temblar y apoyándose en recursos que refuerzan su mensaje». Por contra, apunta que en el momento que llamó «buitre» al presidente del gobierno inmediatamente cogió un bolígrafo en la mano, lo que concreta que es «un gesto de estrés».

Santiago Abascal. Academia de TV | EFE

Ada Colau: balanceo y juego de manos

Sobre la candidata de Frente Amplio, que se situó por primera vez ante Abascal, Sánchez y Feijoo juntos, siendo la única mujer participante en el debate, Ovejero observó emotividad en su cara en muchos momentos, dejando sus emociones a flor de piel, especialmente el enfado cuando salió a defender al presidente del gobierno de los ataques verbales de Abascal. Sin embargo, se detiene en que Colau se cogía frecuentemente las manos y balanceaba el peso de su cuerpo de un pie a otro, unas actitudes que reconoce que fue abandonando cuando avanzaba el diálogo y «se fue sintiendo más segura de sí misma».«Es puro nervio y en los seres humanos cuando el cerebro se siente seguro el cuerpo tiende a protegerse», detalla sobre el agarre de manos.

Ada Colau. Academia de TV | EFE

Asimismo, sobre la despedida de los candidatos y sus equipos tras el debate, ha especificado que fue «correcta», con abrazos y besos entre los presentes.

La música también comunica

El debate no acabó en el plató de la Academia de Televisión, sino que los detalles que comunican sobre los candidatos más allá de sus argumentaciones llegaron hasta la música. En las televisiones se mostraron las llegadas a las sedes, con un sonriente Sánchez aclamado por los suyos mientras sonaba Los perros, de Arde Bogotá. Un tema con el que juega el político ya que su apodo coloquial es «perro Sanxe», algo de lo que él mismo se ríe y usa a su favor, como recientemente en La Revuelta de Broncano, cuando le regaló un perro de juguete con música victoriosa incluida al presentador.

Feijoo a su llegada a la sede del PP en Génova tras el debate. PP / Ángel García | EFE

Por su parte, Ada Colau utilizó a su favor la polémica frase que le dirigió Feijoo en el debate, incidiendo en la crítica hacia su actitud con cierta sorna, ya que a su llegada a la sede de Frente Amplio sonó Callaíta del puertorriqueño Bad Bunny. Por su parte, Feijoo llegó junto a los suyos a la sede popular de la calle Génova, en Madrid, con una melodía rock que acompañó, quitando seriedad a su imagen, con una bufanda con simbología de su partido.