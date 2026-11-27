Pinto & Chinto

Pasaron los dos debates claves. Llega la hora de la verdad. Este jueves con cuatro sobraba. Cuatro es multitud. El plató fue un gallinero. Todo lo que dijeron en lo que pareció un debate de cuñados se irá al garete si usted decide ir a votar después de echar gasolina y hacer la compra. Es simple. Con esta idea ganaron muchos demócratas en Estados Unidos. Es la economía, estúpido, que dicen los que saben.

El bolsillo duele y, cuando es así, se suele producir el cambio, la alternancia. Si el votante, arranca su vehículo y va a una gasolina y llena el depósito. Y, si luego, se va a hacer la compra para la familia tendrá claro el sentido de su voto. Hoy en España no se llega a final de mes. Demasiadas palabras confusas en el debate. Sánchez parecía otra vez que no ha sido presidente durante los últimos ocho años. Ocho años que deberían ser el límite para cualquier gobernante. Más tiempo en la cumbre, solo trae mal de altura. Y Sánchez ya ha volado mucho con el Falcon.

En la tele poco se vio. Cada uno a lo suyo. Mucho rebumbio. Un variado de insultos. Un trufado de preguntas sin respuestas. Cada uno con su guion y su recitado. Ada y Sánchez, más coordinados. En plan, la coalición de los enrollados. Abascal, contundente, como se esperaba. Ada, en su mundo de comer flores y vestida de norcoreana. Sánchez claro que mejoró con respecto al cara a cara con Feijoo. Era casi imposible hacerlo peor. Por lo menos estuvo este jueves más ágil que el cadáver que interpretó en el primer encuentro. Feijoo fue de menos a más. Intentó colocar sus mensajes de gestión, pero Ada parecía la apuntadora de Sánchez y no paraba de interrumpirle. No había manera de debatir. El típico encuentro de cuñados tras las copas. Todos se venían tanto arriba que resultaba difícil quedarse con alguna idea. Feijoo intentó aportar su programa, pero no había manera. Cuatro tertulianos buscando la yugular de los contrincantes. El silencio más terrible de Sánchez fue cuando se negó a contestar por qué bailaba tras tantos muertos. No respondía y seguía prometiendo de todo, como si fuese en efecto la primera vez que se presentaba a la Moncloa. A Sánchez solo le faltó prometer que va a llover de noche y solo en el campo. Dudo mucho que el guirigay ruidoso moviese muchos votos.