José Luis Rodríguez Zapatero llegando a la Audiencia Nacional para declarar. J.J.Guillen

La Audiencia Nacional ha cerrado la vía judicial abierta por José Luis Rodríguez Zapatero para apartar al perito de Joyería Yanes que intervino en la segunda tasación de las joyas encontradas en el despacho profesional del expresidente del Gobierno. Los magistrados han desestimado por unanimidad el recurso de apelación presentado por su defensa y han confirmado la decisión del juez instructor, José Luis Calama, de inadmitir la recusación contra el especialista Juan Yanes López. El informe de esta segunda pericial situó el valor de las piezas en algo más de un millón de euros, una valoración que la representación del exmandatario cuestionó al considerar que el especialista no ofrecía las suficientes garantías de imparcialidad. En un auto fechado este viernes 27 de noviembre, los magistrados consideran que la recusación no puede tramitarse durante la fase de instrucción porque el reconocimiento y el informe pericial pueden reproducirse posteriormente en el juicio oral. Los jueces recuerdan expresamente que la jurisprudencia del Supremo «no avala la admisión de la recusación de peritos en la fase de instrucción cuando la pericial sea susceptible de reproducirse en el juicio oral, sino todo lo contrario».

El procedimiento sobre las joyas se desarrolla en una pieza separada de la investigación del caso Plus Ultra. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontraron las piezas el pasado 19 de mayo durante el registro del despacho profesional de Zapatero, en el marco de las diligencias sobre la aerolínea. En el interior de una caja fuerte localizaron más de un centenar de joyas y relojes, entre collares, pulseras, pendientes y anillos. El registro se produjo en la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. Posteriormente, el juez Calama abrió una pieza separada para investigar el origen y la situación fiscal de las joyas, ante la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando. La primera valoración de las piezas fue realizada por la joyería Ansorena y ascendió a 1.323.915 euros. El magistrado encargó después un segundo informe a Joyería Yanes, cuyo resultado situó también el valor del conjunto en algo más de un millón de euros. La defensa de Zapatero ha sostenido que las piezas proceden de herencias familiares y regalos recibidos a lo largo de los años.

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La recusación se presentó el 24 de septiembre, pero el juzgado instructor la inadmitió mediante un auto del día 29 del mismo mes. La decisión se apoyaba en que la iniciativa se había planteado de forma prematura, al no haberse concretado todavía el profesional de Joyería Yanes que debía realizar el examen pericial, y en la posibilidad de reproducir la prueba durante el juicio oral. Zapatero recurrió entonces esa resolución y el Ministerio Fiscal se opuso a la estimación de la apelación.

Fondo de las acusaciones

La Sala precisa, no obstante, que el objeto del recurso no era resolver directamente si concurrían las causas de recusación alegadas por la defensa, sino determinar si debía admitirse a trámite el incidente. Los magistrados explican que la pretensión de Zapatero de que se estimase directamente la recusación excedía el alcance de la resolución recurrida, que se había limitado a inadmitirla. Por tanto, no entran a valorar el fondo de las acusaciones sobre la supuesta falta de imparcialidad del especialista ni consideran acreditada o descartada esa circunstancia.

En este sentido, los jueces recuerdan que la legislación procesal ofrece mecanismos para garantizar el derecho de defensa y permitir que las partes cuestionen el resultado de una prueba pericial. Entre ellos, destacan la posibilidad de designar a un especialista propio que intervenga en el examen, formular observaciones, solicitar aclaraciones, interrogar al perito y proponer un informe contradictorio si discrepan de sus conclusiones.

La Sala añade que las operaciones técnicas necesarias para identificar, clasificar y valorar las joyas pueden volver a practicarse sobre los objetos intervenidos mediante los conocimientos y métodos propios de la especialidad. De esta forma, las nuevas conclusiones podrán someterse a los principios de inmediación, publicidad y contradicción durante el juicio oral, sin que exista motivo para excluir ahora el trabajo pericial de las actuaciones.