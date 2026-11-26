El exsocialista Santos Cerdán, en una imagen de archivo. Jesús Diges | EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aprecia directamente delito en las obras de los túneles de Belate, en Navarra, adjudicadas a una unión de empresas integrada por Acciona, Servinabar y Fermín Osés. Servinabar es la sociedad sobre cuyos fondos, según la investigación, tenía «plena disposición» el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, quien junto al empresario Antxon Alonso, poseía en secreto la mitad de esta compañía.

El Gobierno navarro de la socialista María Chivite adjudicó en diciembre del 2023 la duplicación del túnel de Belate por 76,09 millones de euros, IVA incluido. El contrato encargaba a Acciona, Servinabar y Fermín Osés construir un segundo tubo de casi tres kilómetros, paralelo al existente, con un plazo de ejecución de 45 meses.

La adjudicación quedó cuestionada desde su tramitación: tres miembros de la mesa objetaron la justificación de las puntuaciones y que su presidente conociera las notas de los demás antes de emitir la suya. Después llegaron los reparos del auditor al incremento millonario del presupuesto.

Los investigadores ahora acaban de comunicar al juez que han localizado documentación oficial de la que se desprenden «posibles irregularidades que pudieran revestir carácter de ilícito penal». Su análisis abarca tanto las condiciones de adjudicación como una modificación del contrato cuestionada por un auditor de la Cámara de Comptos, el órgano fiscalizador navarro.

El oficio, fechado el 24 de noviembre, tiene cinco páginas y ha sido incorporado al caso Koldo por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, la UCO también señala el interés de escuchar al auditor que advirtió de posibles delitos.

Se trata de Miguel Ángel Aurrecoechea Gutiérrez, quien dejó por escrito sus discrepancias con el informe definitivo sobre las cuentas navarras del 2024. El auditor sostiene que se retiraron de la versión final diversas apreciaciones, algunas relacionadas con la ejecución de Belate y con un gasto que la Administración no debía asumir.

La Guardia Civil recoge su advertencia de que al menos 7,54 millones de euros de presupuesto de ejecución material no encajaban en los supuestos legales para modificar el contrato. El reparo cuestiona que la Administración foral deba hacerse cargo del incremento y la justificación utilizada para tramitarlo.

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Los motivos invocados, según el texto del auditor reproducido por la UCO, «no se corresponden con circunstancias imprevistas para una entidad adjudicadora diligente». Esa era, precisamente, la explicación propuesta y aprobada por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras para la tramitación cuestionada.

El oficio contrapone esa discrepancia al contenido del apéndice del informe definitivo firmado por el presidente de la Cámara de Comptos, José Ignacio Cabeza del Salvador. Según describe la UCO, ese apartado examina la tramitación del modificado, con un importe máximo de 7,6 millones de euros sin IVA, sin reflejar irregularidades.

La discrepancia de Aurrecoechea sí figura en el informe de cuentas. El auditor también explicó ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento navarro que había trasladado sus sospechas a la asesoría jurídica de Comptos durante la elaboración del documento. En aquel correo, reproducido por la Guardia Civil, alertaba de hechos que, a juicio suyo y de su equipo, «podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes». Su comparecencia parlamentaria tuvo lugar el 14 de abril del 2026.

Para los investigadores, su manifestación sobre estos extremos puede resultar de interés «para el esclarecimiento de los hechos». El modificado cuestionado fue aprobado el 28 de mayo del 2025 y quedó finalmente sin efecto mediante una resolución del 17 de septiembre del 2026, según las fechas consignadas por la UCO.

Las pesquisas también examinan la adjudicación, acordada el 26 de diciembre del 2023. Para ello, los agentes recuperan las observaciones del informe de Comptos correspondiente a ese ejercicio, que ya recogía objeciones sobre cómo se habían valorado las propuestas.

Tres miembros de la mesa de contratación formularon un voto particular: el secretario, el representante de la Junta de Contratación Pública y el interventor delegado. Cuestionaron que la valoración técnica justificara suficientemente las diferencias de puntuación entre los licitadores para garantizar la igualdad de trato.

También señalaron «la incorrección del hecho que el presidente de la Mesa conociera las puntuaciones de los demás miembros antes de emitir su propia valoración». La UCO incorpora ambos reparos al relato de las circunstancias que rodearon la adjudicación.

Comptos advertía asimismo de que las propuestas cualitativas estaban depositadas en una unidad de red accesible a cualquier empleado de la dirección general. El órgano fiscalizador considera que esa situación debía haberse evitado.

La relación de Servinabar con Cerdán ya aparece en documentación anterior del sumario. Un informe de Anticorrupción incorporado en octubre sostiene que el exdirigente y familiares suyos habrían disfrutado de beneficios por al menos 323.178,41 euros entre el 2015 y el 2024, soportados principalmente por la sociedad, administrada por el empresario Antxon Alonso.

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En Belate, cuatro de las siete ofertas presentadas coincidieron en la rebaja máxima prevista para evitar su consideración como anormalmente bajas: el 20 %. Todas recibieron los 40 puntos económicos. Según Comptos, ese empate hizo determinante la valoración de los criterios cualitativos sujetos a juicio de valor.