Un español deposita su voto en los sobres que el Supremo ha dispuesto para quienes se acogen a la ley de nietos, este miércoles en Bogotá. Pablo Seco | EFE

Con las urnas ya abiertas en los consulados y a tres días de las elecciones generales, el Tribunal Supremo ha tumbado el recurso in extremis del Gobierno para permitir votar en España a los afectados por la ley de nietos. El alto tribunal mantiene la suspensión cautelar que, según los últimos datos oficiales, afecta a 113.326 electores residentes en el extranjero.

Esta cifra es el resultado de la depuración del listado original de 163.355 registros facilitado por el Gobierno, del que se han descontado, entre otros, menores de edad, duplicidades y personas con inscripciones censales anteriores a la ley. Los magistrados revelan ahora que otros 11.283 nacionalizados de aquella relación inicial figuran en el censo de residentes en España, sin precisar cuántos quedarán finalmente afectados por la suspensión.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una resolución contra la que ya no cabe recurso ordinario, sostiene que los sufragios de quienes tengan suspendida su inscripción censal deberán quedar fuera de las urnas del Congreso y del Senado también en territorio nacional.

El Supremo, que reconoce que desconocía la existencia de esos miles de inscritos en el censo nacional cuando decretó en septiembre la suspensión cautelar, considera que la Administración electoral ha tenido tiempo suficiente para revisar los listados que deberán manejar los miembros de las mesas electorales este domingo.

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Los magistrados precisan incluso qué debe ocurrir con esos sobres. Las mesas electorales «no podrán introducir en las urnas al Congreso de Diputados y al Senado el voto de las personas que en los listados del Censo Electoral aparezcan con la inscripción censal suspendida». Esos sufragios deberán conservarse en los expedientes del escrutinio.

El auto, de 22 páginas y del que ha sido ponente el magistrado Manuel Delgado-Iribarren, contiene nuevos reproches a la actuación de la Administración durante los más de dos meses que ha durado la batalla judicial por el voto de los nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

El Supremo recuerda que la Administración del Estado tardó un mes y medio en facilitar la relación nominal de afectados y que solo lo hizo después de que el tribunal tuviera que adoptar una «medida tan excepcional» como requerir expresamente la entrega de esa información a los ministros responsables de los organismos implicados.

Una vez entregados los listados, comenzaron las rectificaciones. Los sucesivos informes de la Administración redujeron de 163.355 registros iniciales a 113.326 los electores afectados identificados en la revisión del voto exterior. Entre las razones esgrimidas figuraban la inclusión de menores de edad, las duplicidades, las adquisiciones de nacionalidad anteriores a la ley y los registros sin identificar.

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Todo ello, censuran los magistrados, «sin dar una explicación comprensible» de cómo una relación de personas que acababa de facilitar la Administración General del Estado, tras los requerimientos judiciales, podía contener esos «errores o inexactitudes».

«Ausencia de claridad»

Fue precisamente esa «ausencia de claridad y de certeza de la información aportada», explica el tribunal, la que le llevó el pasado viernes a ordenar que se garantizara la suspensión del voto de los afectados con independencia de que figuraran inscritos en el censo de residentes en el extranjero o en el de residentes en España.

Ese mismo viernes, a nueve días de las elecciones generales, la Abogacía del Estado presentó un recurso de reposición en el que, además de reclamar la revocación de la providencia, solicitó que se suspendiera su aplicación mientras los magistrados resolvían la impugnación.

La representación del Gobierno había sostenido que el Supremo se había extralimitado y había vulnerado el derecho fundamental de sufragio. Alegó también que ya se habían remitido las tarjetas censales a los residentes en España sin las advertencias sobre la suspensión que sí se habían trasladado a los afectados en el extranjero.

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El tribunal rechaza esos argumentos. «Esa variación en la residencia no puede ser un medio de eludir la suspensión cautelar acordada», afirma. Los destinatarios de aquella decisión eran personas concretas, «con nombre y apellidos facilitados por la misma representación de la Administración del Estado que ahora recurre esta providencia».

La Fiscalía, a diferencia de la Abogacía del Estado, se había pronunciado a favor de mantener la resolución, aunque expresó sus dudas sobre la viabilidad de ejecutarla a estas alturas del proceso electoral. La Junta Electoral Central, por el contrario, se había adherido al recurso estatal pese a haber acordado el lunes dar cumplimiento a la providencia.

El Supremo mantiene las excepciones para quienes acrediten documentalmente que sus antepasados se exiliaron durante el franquismo. Hasta el pasado viernes, 901 personas del listado original habían presentado ese documento, si bien la cifra puede aumentar antes de la votación.

La resolución ha sido adoptada por cinco votos frente a uno. La magistrada María Alicia Millán Herrandis, que ya discrepó de las anteriores decisiones del Supremo sobre la ley de nietos, considera que el recurso de la Abogacía del Estado debió ser estimado.