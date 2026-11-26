José Luis Ábalos en un pleno del Congreso de los Diputados hace menos de dos años. Borja Sánchez-Trillo

José Luis Ábalos tardará todavía 15 años, cinco meses y 15 días en saldar la primera de sus cuentas penales con la Justicia, al menos en lo que respecta a la pena de cárcel. El Tribunal Supremo sitúa en el domingo 11 de mayo del 2042, cuando el exministro de Transportes tenga 82 años, la extinción de su condena de prisión por el caso de las mascarillas y otros episodios de corrupción durante su etapa en el Gobierno.

Los cálculos del alto tribunal, que tampoco dan por cumplida la pena de prisión de su antiguo asesor Koldo García hasta el 2 de noviembre del 2040, no implican que ambos tengan que permanecer entre rejas hasta entonces. Los dos condenados podrían acceder mucho antes a la semilibertad o a la libertad condicional si reúnen los requisitos legales para ello.

La Sala de lo Penal del Supremo ha comunicado este jueves a las partes las liquidaciones de condena de los tres protagonistas de la trama, a las que ha tenido acceso este periódico. Los documentos, fechados el 25 de noviembre, detallan hasta el último día las penas de prisión e inhabilitación y las cantidades que deberán abonar en concepto de multas.

Y esta es solo la ejecución de la sentencia del primero de los juicios derivados del caso Koldo. Tanto Ábalos como su antiguo asesor tienen todavía pendiente el grueso de la investigación sobre las supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones millonarias de obra pública durante su etapa en Transportes, una causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y en la que también figura como investigado el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

El horizonte penal de Ábalos, incluso sin eventuales nuevas condenas, se prolongará mucho más allá de la extinción de su pena de cárcel. El que fuera uno de los hombres fuertes del primer Gobierno de Pedro Sánchez estará inhabilitado para ejercer cualquier empleo o cargo público que implique el manejo de patrimonio o caudales públicos hasta el 15 de junio del 2057.

Son 31 años de inhabilitación especial derivados de sus condenas por cohecho y malversación. En el caso de Koldo García, esa prohibición se prolongará, según los cálculos del Supremo, hasta el 13 de diciembre del 2053.

El exministro tampoco podrá concurrir como candidato a unas elecciones hasta mayo del 2042, ni desempeñar cargos públicos que impliquen la selección de personal hasta junio de ese mismo año. La inhabilitación para intervenir en la contratación pública expirará antes, el 21 de junio de 2034.

Las liquidaciones contienen también una suerte de contabilidad de las restricciones de libertad que sufrieron los condenados antes de que el Supremo dictara sentencia el pasado 22 de junio. A Ábalos se le descuentan los 208 días que pasó en prisión preventiva desde su encarcelamiento, el 27 de noviembre del 2025.

Pero, además, el alto tribunal le abona dos días de cárcel por las 19 comparecencias periódicas ante la Justicia a las que tuvo que someterse durante la instrucción y otros cuatro por la retirada del pasaporte. En total, 214 días que se descuentan de los 6.015 fijados como máximo de cumplimiento.

Koldo García obtiene una compensación algo mayor. A los 208 días que también pasó en prisión preventiva se le suman otros tres por sus 22 comparecencias judiciales y 18 por la retirada del pasaporte. En total, 229 días de descuento sobre los 5.475 de su pena máxima de cumplimiento.