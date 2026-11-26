Foto de archivo de un avión de Plus Ultra. BENE RIOBO. CEDIDA POR ACAVYT | EUROPAPRESS

Los sindicatos de Plus Ultra y la dirección de la aerolínea han comenzado este jueves una reunión con objeto de que esta les informe sobre el proceso al que se enfrenta la compañía tras anunciar el pasado lunes el cese de su actividad.

Los sindicatos no han querido hacer declaraciones a su llegada al encuentro, aunque ayer, fuentes sindicales explicaron que esperan que la compañía les anuncie su intención de extender a toda la plantilla el expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto la semana pasada y que inicialmente iba a afectar al 40 % de los trabajadores, tras el cierre de todas sus operaciones.

Plus Ultra comunicó este lunes su decisión de suspender todas su operaciones aéreas a partir de ese día, «tras un período de intensas negociaciones y de análisis de distintas alternativas orientadas a reforzar su situación financiera que no acabaron por concretarse». Una semana antes anunció la suspensión de sus vuelos a Argentina y Perú que se sumaba a la de los de Colombia, anunciada el pasado mes de junio.

El cese total de la actividad se anunció después de la primera reunión de la mesa negociadora del ERE, que iba a afectar a entre 200 y 270 trabajadores de los tres colectivos de la compañía (pilotos, tripulantes de cabina -TCP- y trabajadores de tierra), por lo que todo apunta a que ahora se convertirá en un despido definitivo de toda la plantilla, según las fuentes sindicales.

La compañía no ha logrado atraer nuevos inversores, pese a que la Sepi, que concedió a Plus Ultra un préstamo de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas en el 2021, estaba interesada en ayudarle a encontrar socios y a que la quita a los proveedores ya pactada en la fase uno del preconcurso hacía más atractiva la entrada en su capital, añaden las fuentes.