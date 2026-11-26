Patrullera de la Guardia Civil dañada tras recibir la embestida de una narcolancha en el río Guadalquivir. GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ | EUROPAPRESS

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la provincia de Cádiz ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en la desembocadura del río Guadalquivir con siete detenidos y la incautación de 1.823 kilos de droga. Uno de los hallazgos más relevantes de los registros fueron dos zulos subterráneos construidos y acondicionados para ocultar la droga. En uno de ellos, que anteriormente había sido utilizado como plantación interior de marihuana, los investigadores localizaron otros 20 fardos de cocaína. El peso total de la droga incautada ascendió a 1.823 kilos. Según informan ambos cuerpos en un comunicado conjunto, la red cuenta con una estructura logística que le permitía introducir, almacenar, custodiar y trasladar la droga desde Cádiz hacia distintos puntos de Europa y aprovechaba las infraestructuras y los contactos que ya mantenía para el cultivo de marihuana y el tráfico marítimo de hachís para ampliar sus actividades al transporte y distribución de grandes cantidades de cocaína. La investigación comenzó tras interceptar una furgoneta que transportaba 33 fardos de cocaína por la autopista AP-4, a la altura de Los Palacios (Sevilla). Los agentes que seguían los movimientos del vehículo desde que salió de uno de los domicilios investigados organizaron un dispositivo de vigilancia discreta que terminó con su detención. En el interior de la furgoneta encontraron paquetes que contenían cocaína de gran pureza, siendo arrestado el conductor y único ocupante.

Esta intervención precipitó la siguiente fase de la operación para evitar que el resto de integrantes de la organización pudiera destruir pruebas o escapar. Con las correspondientes autorizaciones judiciales, los agentes llevaron a cabo 11 registros simultáneos en viviendas de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, donde fueron detenidas otras seis personas. Además de la cocaína, los agentes se incautaron de 171.300 euros en efectivo y 35,35 kilos de cogollos de marihuana, secos y envasados al vacío, preparados para su distribución. También fueron intervenidos nueve vehículos, dos de ellos sustraídos, 11 motocicletas, una moto de agua y numerosos efectos relacionados con la actividad delictiva. Entre el material localizado figuran armas de caza que permanecen pendientes de estudio.

Leer más: El clan de los Rocho reitera que la trama Leire le pidió eliminar a la jueza Biedma

La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una organización que contaba con una estructura bien definida y adoptaba importantes medidas de seguridad para proteger sus actividades. Entre ellas figuraban la instalación de numerosas cámaras de vigilancia, el uso de drones, la presencia de vigilantes encargados de controlar los movimientos en los alrededores y los denominados aguadores, cuya función era alertar de posibles riesgos. La red también cambiaba frecuentemente de teléfonos móviles, vehículos y domicilios, además de modificar sus itinerarios y realizar contramarchas para detectar posibles seguimientos policiales. Estas medidas no solo buscaban evitar la acción de las fuerzas de seguridad, sino también proteger la mercancía frente a otras organizaciones criminales que pudieran intentar robarla mediante los conocidos como «vuelcos».

250 petacas de combustible y choque de patrulleras

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a cuatro tripulantes de una embarcación de alta velocidad (EAV) en el río Guadalquivir que transportaba más de 250 petacas de combustible, después de que la nave colisionara contra una patrullera del Servicio Marítimo Provincial durante una maniobra de evasión. Según ha informado este jueves la Guardia Civil en una nota, los hechos se produjeron durante la noche del miércoles, cuando los operadores del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación que navegaba por el cauce del Guadalquivir en dirección sur y que transportaba numerosas petacas de combustible. Se organizó entonces un dispositivo de interceptación en el que participaron las patrulleras Río Irati y Río Corneja, que localizaron la embarcación sospechosa a la altura de Lebrija (Sevilla).

Al percatarse de la presencia de los agentes, la embarcación inició una serie de maniobras evasivas de gran agresividad, durante las cuales llegó a embestir violentamente a la patrullera Río Corneja. El impacto provocó que los cuatro ocupantes de la embarcación cayeran al agua junto con numerosas petacas de combustible. Los guardias civiles tuvieron que rescatar a los tripulantes para evitar que se ahogaran, debido a la fuerte corriente existente en la zona, y posteriormente procedieron a su detención. La colisión también causó importantes daños en la patrullera de la Guardia Civil, que sufrió una vía de agua y tuvo que ser varada en la playa para evitar que los desperfectos fueran mayores. Por su parte, los agentes que participaron en la intervención sufrieron diversas contusiones, pendientes de valoración facultativa.

En el registro de la embarcación intervenida se localizaron más de 250 petacas de combustible, que fueron incautadas. Otras cayeron al río durante el impacto y fueron arrastradas por la fuerte corriente. La actuación se enmarca en los dispositivos de vigilancia y control que desarrolla la Guardia Civil en el río Guadalquivir para detectar el transporte de combustible destinado al abastecimiento de embarcaciones utilizadas en actividades ilícitas.