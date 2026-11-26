Saludo entre Pedro Sánchez y Ayuso Javier Etxezarreta | EFE

Vale todo en el 25N. Vídeo de Cayetana en el piso de Jésica, «le pusieron un piso a Jésica y no a Maricarmen», mientras el PSOE saca El cuento de la criada. España precisa un cambio, nos dicen desde la derecha. La alternancia es necesaria. ¿Cuántos en este país quieren que Marlaska siga siendo el ministro del Interior? Creo que ni él lo desea. Los policías, tampoco. España necesita abrir las ventanas. Luego ya pondremos a parir a Cayetana Álvarez de Toledo. Pero Sánchez no puede seguir embaucándonos hasta el infinito y más allá. El mini ministro Máximo Huerta, que duró un telediario, cuando dimitió, alucinó al ver que Sánchez solo le preguntaba cómo creía él que pasaría a la historia. Tiene la respuesta. Como el presidente de Paiporta, de Adamuz, de Urda, de Ceuta. Como el nefasto jefe de personal que confió en Santos Cerdán, en Ábalos, en Koldo. Feijoo no es un genio, pero no nos podemos seguir dopando con el gran embaucador que es Sánchez, como le llamó Huerta.

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En el fondo, lo saben hasta los socialistas de carné. Toca cambio. Y luego aún necesitarán ayuda en Ferraz para conseguir que Sánchez se vaya y dar paso a Illa o a Page. A veces, estas elecciones parece que van de ver si Sánchez consigue ser un bonito cadáver, si logra un resultado suficiente de diputados para intentar salvar el puesto e incendiar la calle para hacer imposible la gobernanza a Feijoo. Pero nunca den por muerto a Sánchez. En el debate a cuatro de hoy sabremos si va a por todas o solo quiere salvar sus muebles. A Sánchez lo vimos de la mano de Pablo Iglesias, de la mano de Fashionaria Díaz, de la mano de Bildu. El socialista buscará hoy en el debate no convertirse en Almunia. Es un genio. Lo último ha sido transformar estas generales en una guerra de sexos. El hombre que mejor dividió las dos Españas, con permiso de Ayuso, ahora va a por ellas, Nos repiten que las mujeres tienen que votar a Sánchez. Si eres mujer, eres zurda. O te quitarán el derecho al voto y más, El cuento de la criada. Y se olvidan de los condenados por delitos sexuales que han sido beneficiados por sus leyes y de los fallos en las pulseras que protegen a las víctimas. No es una pelea de iguales. Son ocho años de sanchismo. Es un país sin presupuestos. Con las instituciones al límite. Hoy veremos actuar a un Sánchez más agresivo contra el tándem de la motosierra, con Ada Colau de apuntadora. Qué bien la definió Pérez-Reverte: «Ada Colau es como una cena recalentada». Feijoo no es la Peter. Pero España necesita seriedad aburrida. Y no precisa cuatro años más de un encantador de serpientes. Ayuso lo ha vuelto a bordar en el barro de los insultos. «Sánchez es el perronismo». Hoy, en el debate, olfatearemos si es el principio del fin o el reinicio de Sánchez como categoría de mito si consigue destrozar a Feijoo y a Abascal liderando el voto femenino como nunca.