Mikel Otegi, cuando fue extraditado a España en el 2009

Mikel Otegi ha sido puesto en libertad tras cumplir una condena de más de 23 años por el crimen de Itsasondo. El entonces militante de Jarrai mató el 10 de diciembre de 1995 a los ertzainas Iñaki Mendiluze y José Luis González con una escopeta en su caserío. Otegi Unanue fue detenido en febrero del 2003 en Francia y ha pasado más de 23 años en prisión. En marzo se le admitió el cómputo de los años cumplidos en el país galo y desde septiembre del 2025 estaba en tercer grado.

En los últimos meses, desde julio, cumplía condena con medidas de control telemático, según ha informado Etxerat. En diciembre de 1995 fue absuelto en primera instancia al considerar un jurado popular que no era «dueño de sus actos». Ya en 1997, el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio y Otegi huyó a Francia, donde se integró en ETA. El 1 de agosto del 2012 la Audiencia Nacional le condenó a una pena de 34 años por los dos asesinatos pero le absolvió de pertenencia a banda armada.

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Sin requisito de arrepentimiento

Por ese motivo, su acceso al tercer grado no se enmarcaba en el mismo artículo que se usa con los exmiembros de grupos terroristas. Algunas asociaciones de víctimas criticaron entonces que no hubiera muestras públicas de arrepentimiento pero es un requisito que no procede porque fue absuelto de ser miembro de ETA en el momento de los hechos. Aquel día de 1995 Mikel Otegi había tenido un encontronazo con un ertzaina. Cuando los dos agentes acudieron a su casa para multarle, les disparó por la espalda con una escopeta. Después, cogió la emisora de radio de la patrulla y soltó: «Batasun, batasun. Para 1035. Un casero ha matado a dos cipayos por la política que seguís».