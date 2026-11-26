La Guardia Civil investiga el asesinato a navajazos de una mujer de 32 años ocurrido este miércoles en la calle San Segundo, en el casco urbano de Bullas (Murcia). Marcial Guillen | EFE

José P. M., el presunto autor del asesinato a puñaladas de Verónica en la localidad murciana de Bullas ha sido detenido tras entregarse a la Policía Nacional en Cantabria, hasta donde había huido en autobús tras cometer el atroz crimen este miércoles. El ahora detenido, conocido como José el Gitano, de 37 años, afirmó el día antes del crimen «mañana la voy a matar», según explicaron testigos.

Poco después de las 10 de la mañana del miércoles algunos vecinos escucharon gritos en el domicilio de la víctima y, según relataron, el hombre salió de la vivienda y se marchó tras cerrar la puerta. Los vecinos comprobaron entonces que el perro de Verónica estaba en el sofá y tenía restos de sangre. Fue entonces cuando se encendieron todas las alarmas y dieron aviso a Emergencias.

Sin embargo, los sanitarios a su llegada no pudieron hacer nada por ella. José el Gitano asestó presuntamente una veintena de navajazos a la víctima, que deja huérfanas de madre a dos niñas de 10 y 15 años. Estas se encontraban en clase en el momento del crimen machista.

Verónica y su presunto asesino discutieron el día antes porque ella le había dicho que lo dejaba. Él se fue de la casa a una pensión y regresó este miércoles a la vivienda: «Ella le habría pedido que se marchara y él la ha cosido a puñaladas», relató ayer una vecina.

Tras conocer lo sucedido, Guardia Civil y Policía Nacional desplegaron un amplio dispositivo para arrestarlo, ya que, como había confirmado previamente el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, «el sospechoso estaba perfectamente identificado». Asimismo, detalló que no constaban denuncias previas de la mujer contra él y que tampoco figuraba en el sistema VioGén en relación con esta pareja. No obstante, Verónica había estado incluida anteriormente en este sistema por una relación sentimental anterior, cuya expareja se encuentra en prisión. La víctima tenía dos hijas que, según había asegurado Francisco Lucas, «se encuentran protegidas».