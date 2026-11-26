Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Nuevas declaraciones en la causa por el crimen del logopeda acuchillado por el padre de un menor en su clínica de Valencia. El homicida confeso, que se entregó esa misma tarde del pasado 15 de junio en la comisaría de Burjassot, admitió ante la Policía Nacional haber matado al especialista que estaba tratando a su hijo de tres años tras sorprenderlo presuntamente abusando sexualmente del niño; el pequeño con el pantalón bajado y el pañal abierto por el lado izquierdo, y el logopeda de pie, en calzoncillos y con los genitales fuera. La madre del niño y esposa del acusado -que permanece en prisión provisional- compareció este miércoles en la plaza número 11 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Valencia, que instruye la causa, para declarar como testigo. Su testimonio era clave ya que la mujer estaba también presente esa tarde en la clínica de Logopedia y Psicología de la calle Ingeniero La Cierva donde se produjo el crimen. Aunque inicialmente manifestó ante la Policía que cuando entró en la sala de la terapia sorprendió al logopeda realizando tocamientos a su hijo mayor (ella estaba fuera con el pequeño de un año), ahora ha querido matizar sus declaraciones y aclara que no llegó a verlo «tocando» a su hijo.

La testigo atribuye esta divergencia con lo manifestado por su esposo y lo que se recoge en el atestado policial a que los agentes no fueron fieles en la transcripción de sus palabras, y argumenta que le dijo a la Policía Nacional que su marido había matado al logopeda porque le hizo tocamientos a su hijo. Así utilizó esa palabra porque es lo que creyó que había pasado (y está segura de ello, como así ha remarcado), pero no porque ella lo viera con sus propios ojos. De hecho, la mujer del presunto homicida ha explicado que llegaron a la consulta a las 16.30 horas y que al poco de entrar en la misma (la terapia dura 45 minutos) se produjo el incidente. Según relata ahora, estaba concretamente en el baño limpiando a su hijo pequeño, que se había manchado de chocolate, cuando escuchó voces y a su marido encolerizado. Cuando entró en la sala, su pareja le dio al niño de tres años y le dijo que se los llevara de allí. La testigo explica que le colocó bien el pañal al chiquillo y esperó en el coche. Minutos después, pero en un espacio breve de tiempo, salió su marido con las manos ya ensangrentadas y le confesó: «Creo que lo he matado».

Esta versión de lo ocurrido contrasta con lo que declaró el detenido ante el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, a quienes reconoció haber salido con su pareja y los niños de la clínica y haber vuelto a entrar después de «respirar hondo para calmarse». El padre del niño le pidió explicaciones al logopeda de lo que acababa de presenciar y le exigió que le mostrara las grabaciones de las cámaras de seguridad y su teléfono móvil. En la clínica no había cámaras que grabaran en ese momento, aunque se encontró una no operativa en el armario. Ante la negativa, el hombre le propinó dos puñetazos y sacó la navaja bandolera que siempre portaba encima, según alegó. Con la que le asestó un total de 14 navajazos, dos de ellos mortales de necesidad.

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«Yo no sé lo que declaró mi marido, pero ya les aseguró que no salió de allí», ha incidido en este sentido la testigo ante el juez, que también atribuye lo recogido en el atestado -y ratificado posteriormente en el juzgado por el detenido- a un error de interpretación policial.

Material pedófilo y contenido snuff

Otro de los aspectos relevantes del caso es el material pedófilo «ambiguo» hallado en uno de los teléfonos del logopeda asesinado. En el informe de la Policía Nacional remitido al juzgado tras el volcado de los dispositivos electrónicos intervenidos a la víctima constan imágenes de alta carga sexual de niñas menores de 10 años, en algún caso incluso de edad similar a la del hijo del homicida confeso. Además consta el acceso a material pornográfico a través de la plataforma X (la antigua Twitter). En este caso la Policía señala que se trata de chicas jóvenes de «apariencia adolescente», sin poder determinar la edad.

Si bien las imágenes más comprometedoras (de claro contenido pedófilo) son de archivos de Whatsapp, que recibió o envió el logopeda en el 2018, el acceso a la pornografía de chicas jóvenes de edad indeterminada se produjo el mismo día del crimen, y los especialistas de la Policía ubican estos tres accesos a enlaces porno en una franja horaria próxima a lo sucedido, es decir, estando el logopeda en su consulta. Asimismo, entre los miles de archivos analizados hay dos memes antiguos tan desagradables como la propia pornografía infantil, en el que se ven torturas a menores. Los investigadores señalan que este tipo de contenido snuff en tono de burla es utilizado por los pederastas de forma habitual para minimizar la sensación de culpa por sus desviaciones sexuales.

Ausencia de ADN en el pañal

Las pruebas biológicas han descartado que la víctima del crimen llegara a tener contacto físico con el hijo de su homicida. No se ha encontrado ADN del logopeda ni en el pantalón ni en el pañal del pequeño. No solo se descarta la presencia de restos seminales, sino que manipulara el pañal, donde sí había ADN del padre. La madre señala que fue ella quien se lo terminó de colocar y tampoco hay ADN suyo. Los especialistas del laboratorio del grupo de policía Científica deberán aclarar en el juicio ante un jurado popular lo determinante que es esta cuestión o no.

Para la defensa de David G. S., de 24 años y sin antecedentes, el móvil del crimen no admite discusión y van a tratar de acreditar algún tipo eximente o atenuante por arrebato u obcecación. Además de la confesión acreditada ya que esa misma tarde, a las 18.15 horas el autor del homicidio se entregó en la comisaría de Burjassot, tras acudir acompañado de dos familiares, después de dejar a su mujer y sus dos hijos en Benimàmet.

El «Gran Preicano» y su lucha contra la pederastia

Raúl Castañeda, más conocido en redes como «El Gran Preicano», representa a la familia del detenido a través de su despacho Preico Jurídicos. Aunque no es letrado se ha convertido en una especie de adalid contra los pederastas en España para destaparlos y llevarlos ante la Justicia. En este caso al ver el supuesto móvil por el que actuó el homicida del logopeda, su despacho jurídico asumió la representación legal del acusado, quien permanece en prisión provisional desde su puesta a disposición judicial.

Tras los resultados del volcado de los dispositivos electrónicos de la víctima, solicitaron la libertad de su patrocinado, aunque el fiscal y la acusación particular se opusieron. El Ministerio Fiscal argumenta que, en el mejor de los casos para la defensa, el material hallado es «ambiguo». No obstante, no se van a cansar de solicitar la puesta en libertad del homicida confeso. Según ha explicado a Las Provincias, sin entrar en detalles del caso, el detenido «ya no puede causar ningún daño a la persona con la que tuvo ese enfrentamiento», al encontrarse fallecido, tampoco puede destruir pruebas «porque la policía judicial ya tuvo acceso a todas».

«No puede perjudicar a la investigación y carece de antecedentes», remarca Castañeda, al tiempo que recuerda que se trata de una familia humilde cuyos dos hijos, de uno y tres años, siguen necesitando terapia para sus problemas en el habla. Dada la gravedad del delito, por el momento todas las solicitudes de libertad han sido desestimadas. La víctima mortal presentaba un total de 14 lesiones por arma blanca, concretamente nueve inciso punzantes en el cuerpo -dos de ellas mortales de necesidad en el corazón- y otras cinco defensivas en los brazos. El arma homicida, una navaja bandolera de 29 centímetros de longitud abierta (catorce de hoja), que solía portar el detenido en la riñonera, fue hallada encima del cadáver de este logopeda, cuya familia está doblemente destrozada, tanto por su violenta muerte como por los extraños hallazgos en su teléfono móvil personal.