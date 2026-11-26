Trabajos de retirada de los restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo en Adamuz J.J. Guillen / Efe

La investigación técnica sobre el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero del 2026 en Adamuz (Córdoba) ha incorporado una línea específica centrada en la seguridad pasiva y en el comportamiento del interior de los trenes durante el impacto, con el objetivo de determinar qué elementos provocaron las lesiones a los viajeros y valorar eventuales recomendaciones sobre sistemas de retención de equipajes y cinturones.

Según el documento sobre actuaciones y estado de avance de la investigación remitido por la Autoridad Administrativa Independiente, los investigadores han constatado que, en el tren Alvia, algunos elementos acabaron desprendidos de sus anclajes. En concreto, el avance técnico precisa que en el Alvia se desprendieron de sus anclajes mesas y asientos.

El suceso se produjo cuando el tren Iryo 6189, que cubría el servicio Málaga María Zambrano-Madrid Puerta de Atocha, descarriló al aproximarse a la zona de los cambios de la estación de Adamuz; parte de su composición fue encaminada por dichos cambios e invadió el gálibo de la vía contigua, por donde circulaba en sentido contrario el tren Alvia 2384 (Madrid Puerta de Atocha-Huelva), originándose la colisión entre ambos convoyes.

De acuerdo con el texto remitido por la AITAT, las mesas y asientos desprendidos en el Alvia debían resistir por normativa determinados niveles de aceleración. Sin embargo, el equipo investigador aún tiene pendiente calcular las aceleraciones efectivas a las que se vieron sometidos esos elementos durante el accidente, por lo que el propio documento señala que no se descarta que las fuerzas del impacto superaran las exigencias de resistencia que debían soportar.

De este modo, la investigación distingue entre el desprendimiento ya constatado y la determinación de si las cargas dinámicas rebasaron los umbrales exigidos o si existió algún incumplimiento de las condiciones de resistencia, extremo que queda pendiente del cálculo técnico correspondiente.

Para esclarecer qué provocó las lesiones sufridas por los pasajeros y fundamentar las posibles recomendaciones en materia de seguridad pasiva, el equipo de la AITAT está analizando el papel de distintos elementos y objetos interiores, entre ellos maletas, bandejas y portaequipajes, además de estudiar posibles recomendaciones referidas a sistemas de retención de equipajes y cinturones. Este trabajo se apoya tanto en el testimonio de quienes viajaban a bordo o resultaron afectados como en la información médico-forense. Hasta la fecha del avance de noviembre de 2026, el equipo investigador ha entrevistado a 161 afectados y mantiene pendientes, al menos, otras 186 entrevistas.

Reuniones con el equipo forense

Asimismo, los investigadores han mantenido reuniones con el equipo forense que realizó las autopsias de los fallecidos y han analizado los informes de autopsias bajo las condiciones establecidas por el juzgado. En su oficio de remisión se deja constancia formal de que el avance adjunto constituye un borrador de trabajo elaborado a petición del órgano judicial por el equipo investigador de campo. Por ello, no equivale a un informe provisional u oficial aprobado por el Consejo de la autoridad ni condiciona, vincula o prejuzga las conclusiones definitivas que se adopten en su día en el informe final.

El bloque de seguridad pasiva se desarrolla en paralelo al resto de líneas abiertas por la AITAT dentro de la investigación del suceso. Entre ellas figuran el estudio de la rotura franca de carril, el análisis de las soldaduras y del mantenimiento de la vía ante un bache detectado en la plataforma en septiembre, corregido, reaparecido en octubre y mayor en noviembre sin nueva auscultación antes del siniestro, así como la recomendación previa sobre la detección temprana de roturas francas de carril.

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A estas áreas se suman la revisión pendiente de gran parte del Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) y de la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), el análisis de los planes de respuesta y evacuación de las compañías (Iryo, Renfe, Adif) y de los servicios externos, y la revisión de la asistencia psicológica, la cobertura a familiares y allegados y las categorías y cuantías del Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros (S.O.V.) de 1989.