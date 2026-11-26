Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

Juan Manuel Vieites es el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y si gobernase España tiene tres prioridades claras:

1 Bajada de la fiscalidad. Los ciudadanos necesitan disponer de más recursos para vivir y consumir, y las empresas, especialmente las pymes, un entorno que favorezca la inversión y creación de empleo. Una economía más dinámica y competitiva es una vía para generar más oportunidades y bienestar.

2 Un Gobierno que escuche. Creo firmemente en el valor del diálogo social constructivo, en la colaboración entre empresas, trabajadores y administraciones, y en alcanzar acuerdos que sitúen el interés general por encima de cualquier diferencia. Gobernar es sumar, no dividir.

3 Instituciones sólidas. Trabajaría por una España políticamente estable, con instituciones sólidas y una visión de futuro compartida. Un país del que sus ciudadanos se sientan orgullosos, que genere ilusión y confianza dentro y fuera de nuestras fronteras y con voz propia en el ámbito internacional.