Se eu fora presidente| Lucía Veiga, actriz: «É fundamental que recibir axuda psicolóxica non dependa de ter cartos para pagar unha consulta privada»
ESPAÑA
Lucía Veiga é unha actriz natural do barrio de Os Mallos, en A Coruña, a súa cidade natal, na que recentemente foi pregoeira das festas de María Pita en verán. Ocupa a presidencia da Academia Galega do Audiovisual e foi nominada aos premios Goya polo seu impecable papel na película Soy Nevenka. É unha muller polifacética, tamén monologuista e presentadora.
1. Que a saude mental teña a mesma importancia que a saude física. Nun dos mellores sistemas de saúde publica do mundo, seguiría apostando pola atención sanitaria universal, reforzando e coidando aos profesionais. E engadiría máis profesionais da psicóloxía na sanidade pública, especialmente para xóvenes. Paréceme fundamental que recibir axuda psicolóxica non dependa de ter cartos para pagar unha consulta privada.
2. Que traballar por conta propia non sexa inviable. Reformaría a situación dos autónomos, instaurando otas proporcionáis a ingresos, regulación de vacacións, baixas e conciliación familiar, simplificación de trámites e prazos xustos da administración para os seus pagos.
3. Incentivos á vivenda nas zonas non urbanas e promoción de emprego no sector primario. Sen pesca, agricultura, gandeiría...non hai país que construir.