La Policía Nacional investigó los hechos Oliver Contreras / CNP | EUROPAPRESS

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 17 de noviembre en la provincia de Barcelona a dos individuos como presuntos responsables de un delito de terrorismo yihadista. Ambos habían sido condenados anteriormente por hechos de naturaleza terrorista similar. En el marco de esta operación se han llevado a cabo dos registros domiciliarios en los que principalmente se intervino diverso material informático y de cuyo análisis se ha podido acreditar la adhesión de ambos detenidos a los postulados más radicales de la organización terrorista Estado Islámico.

Ambos individuos fueron detenidos y condenados en el 2023 por hechos de naturaleza terrorista cuando eran menores de edad. Durante el cumplimiento de sus condenas, siendo ya mayores de edad, se detectó su presunta implicación nuevamente en este tipo de actividades. Esta reiteración y continuidad delictiva evidenció un riesgo concreto, real y grave para la Seguridad Nacional, motivo por el que se procedió a su detención en un operativo policial desarrollado en la provincia de Barcelona.

Con esta operación, ya son tres los detenidos por terrorismo yihadista por la Policía Nacional que son reincidentes y habían continuado realizando presuntamente actividades terroristas tras recibir condenas previas por hechos similares.

Los dos arrestados fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión.