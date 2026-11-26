Decenas de jóvenes se enfrentan al candidato del PP en San Sebastián: «Si no está la Ertzaintza, nos apedrean»
ESPAÑA
Jon Echeverría había convocado una mesa universitaria y ha sido recibido con una pancarta colgada contra el candidato y gritos de «fuera de aquí»26 nov 2026 . Actualizado a las 13:50 h.
Nuevo episodio de acoso al candidato del PP por Gipúzcoa, Jon Echevarría. Esta vez ha sido en el campus de la EHU de San Sebastián, donde unos 200 jóvenes se han congregado para increparle y abuchearle mientras daba un pequeño mitin sobre universidades y educación, bajo un fuerte dispositivo de la Ertzaintza. Los congregados han proferido gritos de «alde hemendik» (fuera de aquí) o «faxismoa borrokatu» (combatamos el fascismo) y han colgado un cartel con su cara y el logo del PP tachado en el que se mostraban contra la «privatización» de la universidad y los «ataques al euskera». Pese a los momentos de tensión, el joven candidato de 22 años ha podido pronunciar su mitin y los incidentes no han ido a más por la presencia policial. «Si no está la policía, nos vuelven a apedrear», ha explicado Jon Echeverría ante los medios. Se trata del tercer episodio grave de acoso que sufre en esta campaña el candidato popular.
El primero fue el sábado 14 cuando no pudo bajar del coche en Hernani para hacer un acto electoral al recibir el lanzamiento de huevos, petardos y alguna piedra por grupos de radicales concentrados en la zona. El pasado martes, en Andoáin, también un grupo de jóvenes se concentró en la plaza donde intervenía Echeverria y la portavoz nacional, Ester Muñoz, con insultos y gritos, también protegidos por la Policía Autonómica.
Echeverría quiere hacer campaña con normalidad por toda Guipúzcoa, más allá de los grandes núcleos urbanos como San Sebastián e Irún, donde estuvo ayer sin incidentes. Pero en determinados municipios ha sido hostigado. Ello provocó que el propio candidato del PP a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, se desplazara al mitin de Eibar del pasado día 17 para arroparle en persona, en otro acto que vivió una contramanifestación y necesitó de protección policial. Después de registrarse momento de tensión, la concentración de estudiantes se ha disuelto sin producirse incidentes de mayor gravedad sobre las 12.15 horas.