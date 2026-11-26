Decenas de miles de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos Marcos Moreno / Europa Press

El cónsul de España en Tetuán, Fernando Villalonga, alertó al embajador en Rabat de que la situación en la frontera de Ceuta estaba «caliente» un día antes de la entrada masiva de inmigrantes que se produjo el 30 de julio. El diplomático aseguró este jueves ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que trasladó esa advertencia a su superior por WhatsApp, después de recibir información de un enlace del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y comprobar personalmente la presencia de numerosos jóvenes en las inmediaciones de la frontera. La magistrada solicitará ahora al Consejo de Ministros la desclasificación de las comunicaciones intercambiadas entre ambos representantes diplomáticos, tanto antes como durante la crisis, para incorporarlas a la causa.

Villalonga, que ha declarado en calidad de testigo por videoconferencia, reconstruyó el recorrido que realizó el 29 de julio, fecha en la que comenzó a ejercer efectivamente como cónsul en Tetuán, pese a que su toma de posesión oficial no se produjo hasta el 1 de agosto. Ese día viajó desde Algeciras hasta Ceuta, donde fue recibido por Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. El diplomático confirmó que, posteriormente, utilizó un carril especial para cruzar desde Marruecos a la ciudad autónoma y presentarse en la Delegación del Gobierno.

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Al regresar a territorio marroquí, Villalonga observó personalmente la presencia de «mucha gente joven» en las inmediaciones de la frontera. A esa apreciación se sumó el contacto que mantuvo en Tetuán con un enlace del CNI, que le advirtió de que la situación en la zona estaba «caliente» y le habló también de la presencia de numerosos jóvenes. El cónsul ha explicado que, ante esas circunstancias, trasladó la información al embajador de España en Rabat a última hora del propio 29 de julio.

El diplomático sostuvo que estaba obligado por protocolo a informar a su superior jerárquico de la situación y que así lo hizo a través de WhatsApp. De acuerdo con su declaración, la Embajada española en Marruecos conocía, por tanto, una advertencia procedente del entorno de los servicios de inteligencia y las observaciones directas del representante consular antes de que se produjera la entrada masiva del día siguiente.

La comunicación no se limitó a ese primer aviso. Villalonga aseguró que mantuvo informado al embajador en tiempo real durante los días 30 y 31 de julio, a medida que evolucionaba la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. La jueza quiso conocer el contenido de esos intercambios y, al término del interrogatorio, requirió al diplomático la entrega de los mensajes que había intercambiado con su superior. Villalonga alegó que se trataba de información clasificada, por lo que Tardón optará por solicitar expresamente al Consejo de Ministros su desclasificación. El objetivo es que esas comunicaciones puedan incorporarse al sumario y permitan reconstruir qué información recibió la Embajada y en qué momento.

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La comparecencia introduce así un nuevo elemento en la investigación sobre la cadena de avisos que recibieron las autoridades españolas antes y durante una de las mayores crisis migratorias vividas en la ciudad autónoma. La declaración sitúa a la Embajada en Rabat entre los destinatarios de una alerta trasladada el día previo a los acontecimientos y abre la posibilidad de conocer, a través de los mensajes, cómo evolucionó la información que manejaba el embajador durante las jornadas siguientes.

La investigación de Tardón trata de esclarecer las circunstancias que rodearon la entrada multitudinaria de inmigrantes desde Marruecos hacia Ceuta los días 30 y 31 de julio, así como qué sabían las distintas instituciones españolas sobre los movimientos que se estaban produciendo en el norte del país vecino. El episodio se desarrolló en un contexto de creciente presión migratoria y coincidió con el Día del Trono, una celebración nacional marroquí que tenía lugar el 30 de julio.

Días anteriores

En los días anteriores ya se habían registrado movimientos e intentos de entrada a nado en Ceuta. Además, los servicios de información habían seguido la difusión de convocatorias en redes sociales y aplicaciones de mensajería que animaban a cruzar la frontera coincidiendo con la festividad marroquí. El CNI había trasladado advertencias sobre la existencia de llamamientos para intentar acceder a la ciudad autónoma por mar y tierra. La declaración de Villalonga añade ahora el relato de un contacto personal con un enlace de Inteligencia y de la observación directa de una concentración de jóvenes en las inmediaciones de la frontera, así como la comunicación de esa información al embajador.

La jueza también busca aclarar el papel de Gonzalo Sanz, que recibió al diplomático a su llegada a Ceuta el 29 de julio. El exjefe de gabinete ya había comparecido ante Tardón para explicar las comunicaciones que mantuvo con distintos responsables durante los días previos a la crisis. La investigación ha incorporado asimismo el testimonio de un colaborador de la Guardia Civil que aseguró haber advertido a Sanz, la noche del 29 de julio, de la presencia de numerosas personas en la zona de Castillejos y del posible efecto llamada que podía provocar la falta de devoluciones de quienes alcanzaban Ceuta a nado.

Con la declaración del cónsul y la futura incorporación de sus mensajes con el embajador, la Audiencia Nacional busca completar la reconstrucción de las comunicaciones entre los representantes diplomáticos y los organismos de seguridad en las horas previas y durante la entrada masiva. La eventual desclasificación permitirá comprobar el contenido exacto de las advertencias y la evolución de la información que llegó a la Embajada española en Rabat.