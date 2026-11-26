El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el expresidente del Congreso y exministro de Defensa, José Bono (c), en un mitin electoral. Víctor Fernández | EUROPAPRESS

El PSOE ha tratado este jueves de restar importancia al enfrentamiento público que han mantenido en los últimos días el expresidente Felipe González y el expresidente del Congreso y exministro José Bono sobre el sentido de su voto en las elecciones generales de este domingo. González y Bono han tenido un cruce de acusaciones a raíz de que varias voces de dirigentes históricos del PSOE entraran en campaña el pasado fin de semana en apoyo al presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, frente a la decisión, anunciada hace meses por el expresidente, de votar en blanco. «Es normal que haya discrepancias en gente que tiene una trayectoria tan larga», ha comentado el coordinador de los socialistas catalanes en el Congreso, José Zaragoza, en los pasillos de la Cámara Baja, apuntando que tan respetable es una opinión como la otra. De su lado, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha añadido que el «duelo» González-Bono son «comentarios» que se hacen entre personas «muy relevantes» en la historia del PSOE. «Cada cual puede decidir qué le parecen las palabras» del otro, ha zanjado.

Asimismo, esta semana Bono respondió a la réplica de Felipe González y aseguró que no aspira a ningún cargo, que tiene 76 años y que su vida política «está terminada», contestando a las acusaciones que lo señalan por buscar algún rédito político. Afirmó a su vez que profesa «veneración» a González y pidió disculpas por la molestia, aunque avisó de que no iría «de rodillas».

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También se reafirmó en que los militantes socialistas «tienen que votar al PSOE» y explicó que no pide el voto a Felipe González sino que lo pide «a todos los Felipes de España».