El expresidente del Gobierno José María Aznar en un acto este jueves en Madrid. Borja Sanchez-Trillo | EFE

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este jueves que, después del «precio» que Pedro Sánchez ha pagado por estar en el poder a los «golpistas» catalanes y a Bildu, lo próximo que le pedirán sería el reconocimiento de la plurinacionalidad, es decir, que «se ha acabado la nación española». En un diálogo con el director de The Objective, Álvaro Nieto, el expresidente ha asegurado que si tras las elecciones generales del próximo domingo vuelve a gobernar Sánchez, le pedirán que España sea una «confederación de naciones distintas». Y reconocerá a Cataluña como nación dependiendo «de cuántos votos necesite para ser presidente». «Ningún país del mundo sensato puede pensar que se puede derribar su sistema constitucional sin que eso afecte a la convivencia», ha advertido Aznar, que ha insistido en que hay que cambiar «las malas prácticas políticas y los malos gobernantes».

Respecto a la crisis de Ceuta, el expresidente del PP ha señalado la necesidad de que España tenga una capacidad disuasoria «muy importante en el Estrecho» ya que, ha dicho, esta capacidad en la frontera «es lo que garantiza la paz».

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Ha recalcado que la primera obligación de un gobierno es garantizar la seguridad del territorio que empieza en la frontera y ha indicado que cuando ocurrió la crisis en Ceuta había 3.000 militares viendo desde los cuarteles «la invasión» de España mientras que los responsables de darles la orden de restablecer la seguridad, el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, no lo hicieron.