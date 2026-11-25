Rosa Conde, gallega en Miami: «Estoy «desaparecida» del censo y no será posible emitir el voto»
REDACCIÓN / LA VOZ
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La ourensana residente en Miami desde hace cuatro años, los trámites burocráticos le afectaron de lleno y no podrá votar. Sonia, gallega en Roma, tiene incertidumbre sobre si su papeleta «llegará a tiempo»26 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Este jueves es la última oportunidad para votar el 29N de 2,8 millones de españoles que viven en el extranjero, ya que a partir de mañana los consulados ya no admitirán más papeletas. Otra de