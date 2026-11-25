Radiografía de España en gráficos: la automoción
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Los coches eléctricos crecen rápidamente en las fábricas del país, al tiempo que la producción y la balanza comercial caen por tercer año consecutivo26 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El sector de la automoción en España está cada vez más agitado. La rapidísima incorporación del vehículo eléctrico a las cadenas de montaje ha descolocado a los fabricantes, que se adaptan como pueden, pero no logran evitar una