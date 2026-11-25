El sector de la automoción en España está cada vez más agitado. La rapidísima incorporación del vehículo eléctrico a las cadenas de montaje ha descolocado a los fabricantes, que se adaptan como pueden, pero no logran evitar una

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