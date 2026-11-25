Puigdemont antes de comenzar la rueda de prensa en Bruselas tras ser amnistiado por el «procés» Stephanie Lecocq | REUTERS

Carles Puigdemont confirma que vuelve a España el 12 de diciembre al mediodía. «Y ese día ya podré dormir con mi familia», dijo. Además, el 17 de diciembre dará una conferencia pública para explicar su estrategia política. Así lo ha señalado en una conferencia de prensa ofrecida en Bruselas tras haber sido amnistiado por el procés. El Tribunal Supremo aplicó el pasado lunes la ley de amnistía al dirigente independentista, que se encontraba procesado por un delito de malversación, así como a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, poniendo así punto final a la causa que se abrió a raíz del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017.

Puigdemont ha afirmado que, nueve años después de huir de España tras la fallida declaración unilateral de independencia, «España ha fracasado en su propósito [de detenerle] y volveré a Cataluña sin pedir permiso y sin pedir perdón y sin haber renunciado a nada». «He derrotado al Estado español», dijo.

Recordó la «incertidumbre» del momento de su huida, y que después de «tres intentos de extradición, de impedir investiduras a la presidencia de la Generalitat, de impedir que nos presentáramos a las elecciones europeas, de retirar fraudulentamente la inmunidad parlamentaria, de espiarnos y difamarnos, España ha fracasado en su propósito», afirmó.

Puigdemont anunció que volverá a España en avión, en vuelo directo desde el aeropuerto de Bruselas a El Prat y irá después al Parlamento catalán. El líder de Junts ya expresó en octubre su intención de volver como «presidente legítimo» y celebró la «derrota» de la vía judicial del Estado, tras el aval de la Amnistía por el Constitucional. Puigdemont ha destacado que esta «derrota del Estado español no habría sido posible sin una «determinación insobornable» y si no hubiera renunciado a un «itinerario personal». «Yo no me fui para escapar de nada, sino para defender los derechos de los catalanes», ha defendido en rueda de prensa en Bruselas.

Preguntado sobre si se reunirá con el presidente catalán Salvador Illa, apunta que si le convoca, «mantendrá el sentido institucional». Aunque no ha mantenido contactos con Illa, Puigdemont asegura que «está seguro» de que la reunión ocurrirá y que «es bueno que pase. Sigue sin despejar las incógnitas sobre su futuro político y señala que despejará todas las dudas en otra convocatoria de prensa el 17 de diciembre. «Quiero empezar un diálogo y ver como quiero contribuir a la política», ha señalado y ha sido tajante al afirmar que no pondrá su retorno a favor de la campaña electoral.

Sigue sin despejar las incógnitas sobre su futuro político, pero afirma que no pondrá su retorno a favor de la campaña electoral. La fecha de su vuelta, el 12 de diciembre, ha sido elegida por ser «una semana en la que puede haber negociaciones» tras los comicios generales y responde también a un retorno «familiar y personal, antes de Navidad».

Señala que despejará todas las dudas en otra convocatoria de prensa el 17 de diciembre. «Quiero empezar un diálogo y ver como quiero contribuir a la política», ha señalado y ha sido tajante al afirmar que no pondrá su retorno a favor de la campaña electoral.